"אם נזהה את האוהדים, נאסור שייכנסו לפולין"

סגן ראש ממשלת פולין ושר החוץ, רדוסלב שיקורסקי, התייחס שוב היום (שישי) לשלט שתלו אוהדי מכבי חיפה במשחק מול ראקוב צ'נסטוחובה, שבו נכתב: "רוצחים מאז 1939". הפעם, דבריו היו חדים וברורים יותר, עם דגש על המסר שלו כלפי ישראל.

בפנייתו הראשונה אתמול, שיקורסקי הודה לשגרירות ישראל בפולין על תגובתה לשלט, והוסיף כי הוא מקווה ש"בני הנוער הישראלים נלמדים שב-1939 גרמניה הנאצית פלשה לפולין והחלה לרצוח את אזרחיה מכל הדתות והלאומים". אולם בהצהרה השנייה שלו, שנכתבה שעות מאוחר יותר, הטון השתנה באופן דרמטי.

"הדיפלומטיה איננה קומבינת חוליגנים", הצהיר. "את השלט המביש לא תלתה מדינת ישראל, אלא מטומטמים מקומיים. סיכמתי עם השר מרצ'ין קיירווינסקי שאם הונגריה תסייע לנו בזיהויים, הם יקבלו איסור כניסה לפולין". בהמשך הוסיף עקיצה כלפי ישראל: "שימו לב, אם אנחנו באמת רוצים ששגרירנו יוזמן ל'שטיח האדום' בתל אביב בכל פעם שאיזה אידיוט יכתוב על מועדון ספורט כלשהו 'יהודים'". הפוסט הזה נמחק לאחר כשעה, אך פורסם מחדש בגרסה מעט מרוככת.

השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)

משרד החוץ הפולני פרסם גם הודעה רשמית, שבה נכתב כי הוא "מגנה בתוקף את התנהגות חלק מהאוהדים במשחק בין מכבי חיפה לראקוב צ'נסטוחובה". המשרד ציין כי מנהל מחלקת אפריקה והמזרח התיכון שוחח עם שגריר ישראל בפולין, יעקב פינקלשטיין, והביע את זעמו, תוך הבעת תודה על הגינוי החד משמעי של השגרירות. עוד נמסר כי שגריר פולין בישראל יקיים שיחות נוספות בנושא, וכי "היחסים הפולניים–ישראליים לא ייפגעו בשל קיצוניים".

המשחק עצמו הסתיים בניצחון 0:2 של ראקוב, שהעפילה לשלב הבא במוקדמות הקונפרנס ליג.