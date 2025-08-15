ליגת האלופות של אסיה: גורפינקל מול לביא

בזמן שבישראל מחכים לפתיחה הרשמית של ליגת העל ורוב הקבוצות הפסידו באירופה למעט מכבי ת”א, הליגיונרים שלנו ברחבי העולם משתתפים במפעלים הבכירים באירופה, אך גם באסיה. היום (שישי) הגרלת ליגת האלופות של אסיה יצאה עם הנציגים שלנו שם – נטע לביא ויהב גורפינקל, כשההגרלה זימנה לנו מפגשים פנימיים ומעניינים ביניהם.

נטע לביא, שעבר לא מזמן למצ’ידה זלביה יפגוש את יהב גורפינקל וצ’נגדו רונגצ’נג לדרבי ישראלי מעניין במיוחד, כשהשניים יקוו בהמשך כמובן להשיג נקודות ולהיות בין שמונה הראשונות.

המשחקים של נטע לביא: אולסן יונדאי, מלבורן סיטי, שנגחאי פורט, דארול טאקזים, פ.צ סיאול, צ’נגדו (יהב גורפינקל), שנגחאי שנואה וגאנגוון.

המשחקים של יהב גורפינקל: בוריראם, דארול טאקזים, אולסן יונדאי, ויסל קובה, הירושמה, גאנגוון, סיאול ומצ’ידה זלביה (נטע לביא)

יהב גורפינקל דוהר (IMAGO)

שלב הליגה של המפעל הבכיר באסיה ייפתח בעוד חודש בדיוק, ב-15.9, כאשר כל קבוצה תשחק ארבעה משחקי בית וארבעה משחקי חוץ, כאשר שמונה המובילות בסיום מתוך 12 תעפלנה לשמינית הגמר, שמתוכננת להתקיים בין ה-2.3 ל-11.3 בשנת 2026, כשלאחר מכן יתקיימו משחקי רבע הגמר שישוחקו בערב הסעודית בין ה-17.4 ל-25.4 בשנת 2026.