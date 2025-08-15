יום שישי, 15.08.2025 שעה 16:57
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

הפייבוריט המפתיע של קאסמירו לזכייה בכדור הזהב

מעל לאמין ימאל ודמבלה: קשר מנצ'סטר יונייטד חשף את דעתו על הזוכה הבא בכדור הזהב, ולדבריו, זה שמגיע לו הכי הרבה העונה הוא כוכב ליברפול, סלאח

|
קאסמירו (IMAGO)
קאסמירו (IMAGO)

אוסמן דמבלה, לאמין ימאל או אשרף חכימי? המרוץ לכדור הזהב בעיצומו, כשנותר מעט יותר מחודש עד להכרזת הזוכה. זו התקופה שבה שחקנים מכל רחבי העולם מרשים לעצמם לתת תחזיות ודעות, וגם קאסמירו הצטרף למשחק בראיון ל-GQ.

"עבורי, נכון לעכשיו, סלאח. הוא השחקן הטוב ביותר בזכות ההשפעה שלו על המשחק. הוא כובש הרבה וגם מבשל הרבה", הסביר הברזילאי. הבחירה של קאסמירו עשויה להפתיע, לאור היריבות הגדולה בין מנצ'סטר יונייטד לליברפול באנגליה.

"השחקן השלם ביותר"

מוחמד סלאח אולי איבד, בעיני רבים, את הסיכוי לזכות בפרס האישי היוקרתי ביותר אחרי שליברפול הודחה מליגת האלופות בשמינית הגמר על ידי פ.ס.ז', אך מבחינת קאסמירו זה לא משנה. "אני חושב שליברפול לא זכתה בתואר כמו ליגת האלופות, למשל, כי היא התקשתה במחצית השנייה של העונה, אבל מבחינתי השחקן השלם ביותר לאורך כל העונה היה סלאח", אמר.

קאסמירו וסלאח (IMAGO)קאסמירו וסלאח (IMAGO)

כדור הזהב הבא יוענק ב-22 בספטמבר, וכרגע אוסמן דמבלה הוא הפייבוריט הברור, אך יש עוד שחקנים שמתדפקים על הדלת. אחד מהם הוא ילד הפלא של ברצלונה, לאמין ימאל, וגם אשרף חכימי. "אני חושב שגם אני ראוי לזה", אמר המגן המרוקאי בראיון ל-Canal+, שהצליח לעורר אי נוחות מסוימת בחדר ההלבשה של פ.ס.ז'.

לפי ‘לאקיפ’, סביבתו המקצועית של דמבלה הופתעה מההתבטאות של חכימי, ובמועדון אף ניסו לגרום להסרת הראיון של המרוקאי.

