יום שישי, 15.08.2025 שעה 16:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

בהולנד ובישראל: השיאים שתשבור עסקת פטאצ'י

הברזילאי של מכבי ת"א צפוי להפוך לשחקן היקר ביותר שנמכר מליגת העל, וגם לשחקן היקר אי פעם באלקמאר שלא התקרבה לרכישה ב-7 מיליון אירו מאז 2007

|
ווסלי פטאצ'י (עמרי שטיין)
ווסלי פטאצ'י (עמרי שטיין)

לא רק בישראל. גם התקשורת ההולנדית מדווחת על מעברו המתקרב של ווסלי פטאצ'י ממכבי תל אביב לאלקמאר, עסקה שעומדת להפוך לשיא ההעברות של המועדון ההולנדי וגם לשיא חדש בכדורגל הישראלי. על פי הדיווחים, פטאצ'י כבר שיחק את דקותיו האחרונות במדי הצהובים, כשעלה מהספסל במשחק מול חאמרון ספרטנס במסגרת מוקדמות הליגה האירופית בבאצ’קה טופולה שבסרביה.

לאחר המשחק הוא לא שב עם הקבוצה לישראל, כאשר באלקמאר רואים בפטאצ'י חיזוק קריטי לעמדות האגף, לאחר שאיבדו הקיץ את רוב הכוח ההתקפי שלהם מהכנפיים. רובין ואן בומל עבר לפ.ס.וו, ג'יידן אדי לקומו, ארנסט פוקו לבאייר לברקוזן ומייקל להדו הושאל לנאנט, עסקאות שהכניסו למועדון עשרות מיליוני אירו. הפער שנוצר בסגל אילץ את ההנהלה לצאת לשוק, והברזילאי בן ה-21 נבחר להיות האיש שימלא אותו.

העסקה, על פי ההערכות, תיסגר על סכום של 7.3 מיליון אירו. אם אכן כך, מדובר בשבירת שיא ההעברות של אלקמאר, שעמד עד כה על 7 מיליון אירו, הסכום ששולם ב-2007 עבור מוניר אל חמדאוי מווילם II. מאז ועד היום המועדון לא ביצע רכישה בהיקף כזה, ואף לא התקרב אליו.

מיסלאב אורשיץמיסלאב אורשיץ' רודף אחרי ווסלי פטאצ'י (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

גם במונחים ישראליים מדובר בעסקה היסטורית. הסכום שישולם עבור פטאצ'י צפוי לעבור את שיא ההעברות הקודם, מכירת ערן זהבי לגוואנגז'ו ב-2016 ב-7.2 מיליון אירו. במקום השלישי בטבלת ההעברות היקרות של הכדורגל הישראלי נמצא אוסקר גלוך, שנמכר ממכבי תל אביב לרד בול זלצבורג ב-2022 תמורת 7 מיליון אירו.

פטאצ'י גדל במחלקת הנוער של סנטוס בברזיל ורשם שם 33 הופעות בקבוצה הבוגרת לפני שהגיע למכבי תל אביב בקיץ שעבר תמורת פחות מ-1.5 מיליון אירו. מאז הפך לאחד השחקנים המשמעותיים של הקבוצה, בעונתו הראשונה רשם 13 שערים ו-10 בישולים ב-39 משחקים רשמיים, ובסך הכל עומד מאז תחילת דרכו בישראל על 14 שערים ו-10 בישולים ב-44 הופעות. העונה כבר הספיק לכבוש שער אחד בחמש הופעות.

ווסלי פטאצווסלי פטאצ'י (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

העניין של אלקמאר בפטאצ'י אינו חדש, הקבוצה פנתה למכבי ת”א כבר בתחילת הקיץ, אך ההצעה הראשונית של כ-5 מיליון אירו נדחתה. רק לאחר מכירתו של פוקו ללברקוזן המועדון העלה הילוך במשא ומתן והסכים לשלם את הסכום שדורשת אלופת ישראל.

פטאצ'י יעבור בדיקות רפואיות בימים הקרובים ויחתום על חוזה ארוך טווח, כשהוא צפוי להגיע לאחר פלייאוף הליגה האירופית. עבור אלקמאר, זו לא רק ההשקעה הגדולה בתולדות המועדון, אלא גם הצהרת כוונות לעונה הקרובה, עם חיזוק צעיר, מהיר ובעל מספרים מוכחים, שמגיע להולנד אחרי שנה בלבד בישראל וכבר עושה היסטוריה בשני שווקים שונים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */