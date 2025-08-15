איתמר שבירו: אין מקום לדקה אחת של הירדמות

עירוני טבריה מתכוננת למשחק גביע הטוטו שלה, משחק הדירוג על המקום ה-11 מול הפועל פ"ת מחר (שבת, 20:00) וכמובן מה שחשוב יותר, מתכוננת לפתיחת ליגת העל בשבת הבאה, אז תשחק מול הפועל חיפה באצטדיון גרין. הקבוצה של אלירן חודדה ערכה היום את האימון המסכם לקראת המשחק.

הקבוצה התאמנה בסגל מלא. הרוטציה בהרכב, שהונהגה לאורך כל משחקי גביע הטוטו, תמשיך גם מחר. רוג'ריו דוס סנטוס, השוער הפורטוגלי שחתם לפני כשבוע, יפתח לראשונה בשער. מאמן הקבוצה, אלירן חודדה אמר לקראת המשחק מחר מול הפועל פ"ת: "מה שחשוב מבחינתו זה שנשפר את העקרונות משחק שלנו , נשפר את ההיבט הפיזי, הטקטי והמנטלי לקראת הליגה".

איתמר שבירו הוסיף: "אנחנו בתקופה שבה כל אחד מאיתנו מבין שהדברים הקטנים הם אלה שעושים את ההבדל, ולכן אנחנו חייבים להיות מרוכזים לכל אורך הדרך. אין מקום אפילו לדקה אחת של הירדמות. נתנו על זה דגש חזק מאוד באימונים האחרונים, וכולם חדורי מטרה. הליגה כבר מתקרבת ואנחנו לא יכולים לחכות לרגע שהיא תתחיל. אנחנו מגיעים אליה עם המון ביטחון בעצמנו ובמטרות שלנו, רעבים להצלחה, צנועים, ומאמינים שבעזרת השם נעשה ונצליח."