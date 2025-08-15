יום שישי, 15.08.2025 שעה 13:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

"שמח לשוב לישראל": אסף ארניה חתם באשדוד

המגן הימני בן ה-19, שיצא לגרמניה בגיל 14 ושיחק בדרמשטאדט, מצטרף לקבוצה של סילבס לשלוש שנים ואמר: "מתרגש לאתגר ומחכה כבר לתת הכל על המגרש"

|
אסף ארניה (IMAGO)
אסף ארניה (IMAGO)

שבוע לפני פתיחת העונה של ליגת העל, הקבוצות הישראליות ממשיכות להתחזק, כאשר גם מ.ס אשדוד עובדת והיום (שישי) הודיעה על החתמת מגן חדש, אסף ארניה, שחתם בקבוצה לשלוש שנים.

בהודעת המועדון נכתב: “המגן הימני בן ה-19 החל את דרכו במחלקת הנוער של רעננה ויצא בגיל 14 לגרמניה, שם הוא גדל ושיחק במהלך ארבע שנים בדרמשטאדט – כולל עונה אחת בבוגרים, במהלכה רשם הופעה אחת מהליגות הטובות בעולם –הבונדסליגה”.

ארניה, שיכול לשחק גם בעמדת המגן וגם על כל קו ימין, חוזר לישראל ומצטרף באופן רשמי לסגל הקבוצה עם המספר 2 על הגב. המגן, שאף שיחק בגרמניה עם שוער הקבוצה, קארול נימצ'סקי, שיתף לאחר החתימה: “שמח מאוד לחזור לישראל ולחתום באשדוד. מתרגש לקראת האתגר החדש ומחכה כבר שהעונה תתחיל כדי לתת הכל על המגרש”.

ראם טל (פרטי)ראם טל (פרטי)

בנוסף גם הבלם ראם טל חתם ל-3 שנים באשדוד, יצא עם הקבוצה הבוגרת למחנה והרשים את חיים סילבס וכעת השלים את החתימה במועדון, שמחר ב-20:30 יתמודד מול בני סכנין במשחקי הדירוג של גביע הטוטו, כאשר ב-23.08 אשדוד תפתח את דרכה בליגת העל מול הפועל ירושלים.

אוהדי מכבי חיפה הותקפו באלימות קשה
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */