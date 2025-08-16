5 מיליון אירו בשנה: התחביב היקר של הולאנד

ארלינג הולאנד הוא שם נרדף לעוצמה, מהירות ודיוק על כר הדשא. אבל מחוצה לו, לחלוץ של מנצ'סטר סיטי יש תשוקה לא פחות עוצמתית, מכוניות יוקרה. ולא מדובר בתחביב רגיל. הנורבגי הפך את אהבתו למכוניות לתחביב עתיר אדרנלין, שעליו כבר הוציא מתחילת השנה למעלה מ-5 מיליון אירו.

בגיל 25, הולאנד לא רק מוביל את אחת הקבוצות הטובות בעולם, אלא גם מחזיק באוסף של מכוניות על שיכול להתחרות בכל רכב. הרכישה האחרונה שלו היא מפלצת אמיתית על גלגלים, פורד שלבי F-150 סופר סנייק ספורט, בשווי של למעלה מ-200 אלף אירו, עם מנוע V8 בנפח חמישה ליטרים ותאוצה מ-0 ל-96 קמ"ש ב-3.4 שניות בלבד.

זה לא בדיוק הרכב הצנוע שהייתם מצפים לראות יוצא מאימון, אבל הולאנד לא מנסה להסתיר את הסטייל שלו. הוא מרשים מחוץ למגרש בדיוק כמו שהוא מרשים עליו.

ארלינג הולאנד (רויטרס)

גראז’ של מיליונרים

מתחם האימונים של מנצ'סטר סיטי זכה השבוע לראות את הגעתו החגיגית של החלוץ עם הטנדר הענק החדש שלו, רכישה שמצטרפת לצי מרשים במיוחד. מאז חתם על החוזה הרווחי ביותר בתולדות הפרמייר ליג, הולאנד האיץ גם את ההשקעה שלו במכוניות.

בחודשים האחרונים הוא הוסיף לאוסף שלו פורשה 911 GT3 כתומה (במחיר דומה לרכב הקודם), פרארי 812 סופרפסט קבריולה בצהוב (כ-350 אלף אירו) ואסטון מרטין DBX 4x4 בשווי של כ-400 אלף אירו. אבל שיא הרכישות הגיע בשיתוף פעולה עם אולֵה ארטווג, אספן מיליארדר. יחד רכשו בוגאטי טורביון, יצירת הנדסה בשווי של יותר מ-5 מיליון אירו.

הדגם הבלעדי הזה, שיוצרו ממנו רק 250 יחידות, נחשב ליצירת מופת של הטכנולוגיה המוטורית המודרנית. עם מנוע היברידי V16 בהספק 1,800 כוחות סוס, הבוגאטי מסוגלת להאיץ מ-0 ל-100 קמ"ש בשתי שניות בלבד, ולהגיע ל-200 קמ"ש תוך חמש שניות. והיא לא רק מפלצת מספרים, יש לה גם דלתות "פרפר" ועיצוב עתידני שהופכים אותה לאובייקט נחשק על המסלול ומחוצה לו.

ארלינד הולאנד עם הכדור (רויטרס)

המנוע שלא נכבה

בעוד הנורבגי מתכונן לעונה חדשה עם מנצ'סטר סיטי, חייו הכפולים כקולקציונר מכוניות יוקרה ממשיכים לצבור תאוצה. בקבוצה שבה ההצלחה הספורטיבית היא כמעט חובה, הולאנד מחפש לנצח גם מחוץ למגרש, כשהוא משקיע בתשוקות שמשקפות את אישיותו, מרשימה, מהירה וללא גבולות.

הוא צפוי להיות שחקן מפתח במשחק הבכורה של סיטי מול וולבס בשבת הקרובה, שם הקבוצה תנסה להחזיר לעצמה את כתר הפרמייר ליג. על המגרש, הכול מצביע על כך שהמנוע שלו חד לא פחות מהרכבים שלו.