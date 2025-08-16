יום שבת, 16.08.2025 שעה 12:53
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
32-41ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00ברנטפורד9
00-00פולהאם10
00-00קריסטל פאלאס11
00-00אברטון12
00-00ווסטהאם13
00-00מנצ'סטר יונייטד14
00-00וולבס15
00-00טוטנהאם16
00-00לידס17
00-00ברנלי18
00-00סנדרלנד19
04-21בורנמות'20

5 מיליון אירו בשנה: התחביב היקר של הולאנד

לחלוץ יש תשוקה מעבר לכדורגל, ורכישתו האחרונה היא "חיה" אמיתית: כוכב סיטי מציג אוסף רכבי יוקרה ורכש לאחרונה פורד שלבי F-150 סופר סנייק ספורט

|
ארלינג הולאנד (IMAGO)
ארלינג הולאנד (IMAGO)

ארלינג הולאנד הוא שם נרדף לעוצמה, מהירות ודיוק על כר הדשא. אבל מחוצה לו, לחלוץ של מנצ'סטר סיטי יש תשוקה לא פחות עוצמתית, מכוניות יוקרה. ולא מדובר בתחביב רגיל. הנורבגי הפך את אהבתו למכוניות לתחביב עתיר אדרנלין, שעליו כבר הוציא מתחילת השנה למעלה מ-5 מיליון אירו.

בגיל 25, הולאנד לא רק מוביל את אחת הקבוצות הטובות בעולם, אלא גם מחזיק באוסף של מכוניות על שיכול להתחרות בכל רכב. הרכישה האחרונה שלו היא מפלצת אמיתית על גלגלים, פורד שלבי F-150 סופר סנייק ספורט, בשווי של למעלה מ-200 אלף אירו, עם מנוע V8 בנפח חמישה ליטרים ותאוצה מ-0 ל-96 קמ"ש ב-3.4 שניות בלבד.

זה לא בדיוק הרכב הצנוע שהייתם מצפים לראות יוצא מאימון, אבל הולאנד לא מנסה להסתיר את הסטייל שלו. הוא מרשים מחוץ למגרש בדיוק כמו שהוא מרשים עליו.

ארלינג הולאנד (רויטרס)ארלינג הולאנד (רויטרס)

גראז’ של מיליונרים

מתחם האימונים של מנצ'סטר סיטי זכה השבוע לראות את הגעתו החגיגית של החלוץ עם הטנדר הענק החדש שלו, רכישה שמצטרפת לצי מרשים במיוחד. מאז חתם על החוזה הרווחי ביותר בתולדות הפרמייר ליג, הולאנד האיץ גם את ההשקעה שלו במכוניות.

בחודשים האחרונים הוא הוסיף לאוסף שלו פורשה 911 GT3 כתומה (במחיר דומה לרכב הקודם), פרארי 812 סופרפסט קבריולה בצהוב (כ-350 אלף אירו) ואסטון מרטין DBX 4x4 בשווי של כ-400 אלף אירו. אבל שיא הרכישות הגיע בשיתוף פעולה עם אולֵה ארטווג, אספן מיליארדר. יחד רכשו בוגאטי טורביון, יצירת הנדסה בשווי של יותר מ-5 מיליון אירו.

הדגם הבלעדי הזה, שיוצרו ממנו רק 250 יחידות, נחשב ליצירת מופת של הטכנולוגיה המוטורית המודרנית. עם מנוע היברידי V16 בהספק 1,800 כוחות סוס, הבוגאטי מסוגלת להאיץ מ-0 ל-100 קמ"ש בשתי שניות בלבד, ולהגיע ל-200 קמ"ש תוך חמש שניות. והיא לא רק מפלצת מספרים, יש לה גם דלתות "פרפר" ועיצוב עתידני שהופכים אותה לאובייקט נחשק על המסלול ומחוצה לו.

ארלינד הולאנד עם הכדור (רויטרס)ארלינד הולאנד עם הכדור (רויטרס)

המנוע שלא נכבה

בעוד הנורבגי מתכונן לעונה חדשה עם מנצ'סטר סיטי, חייו הכפולים כקולקציונר מכוניות יוקרה ממשיכים לצבור תאוצה. בקבוצה שבה ההצלחה הספורטיבית היא כמעט חובה, הולאנד מחפש לנצח גם מחוץ למגרש, כשהוא משקיע בתשוקות שמשקפות את אישיותו, מרשימה, מהירה וללא גבולות.

הוא צפוי להיות שחקן מפתח במשחק הבכורה של סיטי מול וולבס בשבת הקרובה, שם הקבוצה תנסה להחזיר לעצמה את כתר הפרמייר ליג. על המגרש, הכול מצביע על כך שהמנוע שלו חד לא פחות מהרכבים שלו.

