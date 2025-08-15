בדיחות וקולות של עז: ההצגה המצחיקה של מולר

תומאס מולר הוא לא שחקן רגיל, יש שיגידו גם לא בן אדם רגיל. אחרי 25 שנה בבאיירן מינכן, תקופה בה רשם מורשת אדירה וסיים את דרכו שם כאגדת הבווארים, החלוץ הוותיק נפרד מגרמניה ועשה את המעבר לוונקובר וייטקאפס הקנדית מליגת ה-MLS.

בן ה-35 הגיע בסוף השבוע לקנדה ומיד החל בבדיקות הרפואיות, ובהמשך עבר למעמד ההצגה הרשמי לעיני התקשורת המקומית. ועם מולר כמו עם מולר, ההומור אינו יכול להישאר בצד. מסיבת העיתונאים והצגתו של תומאס לוותה ברגעים מצחיקים וביזאריים במיוחד.

“שמעתי שהעיר טובה, פשוט שמעתי את זה 3 פעמים בדקה אחת”, סיפר מולר בציניות על כך שמנכ”ל המועדון עוד קודם לא הפסיק לתת סופרלטיבים לעיר. כשהוא נשאל על מנואל נוייר, החלוץ השמיע קולות של עז כשהוא התכוון למושג ‘GOAT’ (עז באנגלית וגם קיצור Greatest of All Time, הטוב בכל הזמנים בעברית).

תומאס מולר עם מדי ונקובר (IMAGO)

לצד הצחוקים, מולר גם הביע שאיפות רציניות לגבי העתיד: “בשנה הבאה גביע העולם יתקיים בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. ונקובר היא עיר מארחת. אני מקווה שנוכל בהדרגה לגרום לכל העולם להסתכל על ונקובר ולתפוס אותה כעיר של כדורגל”.

ב’בילד’ סיפרו שבעת הגעתו לוונקובר, המועדון לקח ממנו טביעות אצבע. הסיבה לטביעות האצבע היא שימוש בהם ברמה היומיומית, כי רק ככה שחקני ונקובר ושאר אנשי הקבוצה, יכולים לפתוח את הדלת של מרכז האימונים.