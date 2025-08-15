יום שישי, 15.08.2025 שעה 13:47
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5

פרץ, כנעאן ולוי ייעדרו, זלאטנוביץ' ולופס בספק

לא מעט צרות בב"ש לקראת חצי גמר הטוטו מול הפועל ת"א מחר ב-20:30, קוז'וק: "למרות התוצאה, הפועל עשתה לנו צרות". אליאסי: "לא מעניין שעלתה ליגה"

|
שחקני הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)

הפועל באר שבע תארח מחר (שבת, 20:30) את הפועל תל אביב באצטדיון 'טוטו טרנר', במסגרת חצי גמר גביע הטוטו ותקווה לעשות צעד נוסף לעבר גביע טוטו. המאמן רן קוז'וק יערוך הבוקר (שישי) את האימון המסכם, כשיש כמה שחקנים גבוליים למשחק.

מי שייעדר הוא הקשר אליאל פרץ, שנפצע עוד בתחילת הקיץ וסובל ממתיחה חזקה ברצועות הקרסול. פרץ, שהיה אחד הבולטים בקבוצה בעונה שעברה, הצליח לשחק למרות הכאבים גם במפעלים האירופיים ודחה את הטיפול. בבאר שבע מקווים שמנוחה מלאה בשילוב טיפול תרופתי תספיק כדי להחזיר אותו לפעילות בקרוב, אך הוא בספק גם למחזור הפתיחה מול מכבי נתניה בשבוע הבא.

המאמן יצטרך להסתדר גם בלי חמודי כנעאן, שממשיך בשיקום, ובלעדיו של רועי לוי, המורחק בעקבות הכרטיס האדום שקיבל במשחק אלוף האלופים מול מכבי תל אביב. בנוסף, הלדר לופס ואיגור זלטאנוביץ’ סובלים מרגישות ונמצאים בספק למשחק. למרות רשימת הנעדרים, בבאר שבע מאמינים ביכולת לעשות את העבודה מול האדומים מתל אביב, במיוחד במשחק הביתי הרשמי הראשון של העונה. נכון לרגע זה, 7,000 אדומים רכשו כרטיס למשחק, כש-2,500 כרטיסים הועברו לאוהדי הפועל תל אביב.

רן קוזרן קוז'וק (ראובן שוורץ)

מאמן הקבוצה רן קוז’וק דיבר לקראת ההתמודדות: “תחושות כיפיות, ציפייה גדולה לעונה חדשה. זה אמנם גביע הטוטו, אבל זה תואר שאנחנו מאוד רוצים לקחת ואנחנו מתרגשים. הפועל תל אביב קבוצה מצוינת, גם בשנה שעברה והיום היא בכלל עם יותר איכות. למרות התוצאה שנה שעברה, הפועל הקשתה עלינו בהרבה מאוד דברים ואנחנו מתייחסים למשחק בשיא הרצינות. צריכים לבוא מרוכזים ולהבין מה צריך לעשות. יש כמה שחקנים שנמצאים בספק, נצטרך לעבור את האימון ולראות. לא רוצים לסכן יותר מידי, כי גם רוצים לבוא לליגה מוכנים, אבל בכל מקרה מי שיפתח צריכים להוביל לניצחון”.

שוער הקבוצה ניב אליאסי הוסיף: “התגעגענו, שמחים תמיד לחזור לבית שלנו, לקהל שלנו, צמאים לזה אחרי ששיחקנו באירופה ולא בארץ וזה היה חסר לנו מאוד. גם לאירופה הגיעו אוהדים ומגיע להם מילה טובה, לעלות לטרנר מפוצץ זו הרגשה מדהימה, זה האצטדיון הכי ביתי שיש, אפשר לעשות דברים מדהימים ביחד עם הקהל הזה ומקווים שבעזרת השם נעשה את זה גם ביום שבת. מהרגע שסיימנו את אירופה אנחנו מתמקדים במשחק הזה, כמובן חיכינו לזהות היריבה וציפינו שהיא תהיה חזקה. זה שהיא עלתה ליגה זה לא מעניין, הקבוצה השתנתה לגמרי מאז שנה שעברה, נבוא וניתן מאה אחוז ובעזרת השם ננצח”.

ברדה על צ׳יקו:"יוסיף תכונות שהן קריטיות״
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */