הנוער של הרצליה צפוי להתחלק ל-3 מחלקות

נא להכיר: עירוני בני הרצליה החדשה, או בשמה החדש שטרם נקבע, הרי שבהתאחדות סייגו רישומה בהחלפת השם. מדובר במועדון כדורגל חדש, רביעי במספר בעיר, אותו קידם סגן ראש העיר ומחזיק תיק הספורט בהרצליה, עופר לוי, שחקן העבר.

כזכור, בתחילת חודש יולי, בבני הרצליה הקיימת מזה שש שנים רצופות וצפויה לפתוח את עונתה השביעית בליגה ג', העבירו פנייה לעיריית הרצליה ולהתאחדות לכדורגל, זאת באמצעות עו"ד ניר רשף, כשבראשית דבר השאלה: "פתאום כן אפשר לפתוח קבוצות?".

אם לא די בזאת, הזעם המשיך כאשר נודע ל-ONE כי עירוני בני הרצליה החדשה צפויה לשחק תחת עמותה לבעלי צרכים מיוחדים, מה שלא היה נשמע לרבים ברחבי העיר הרצליה, שלא לדבר על אנשי ההתאחדות לכדורגל שנאלצו לברר זאת משפטית וחוקית.

אם כן, עירוני בני הרצליה, שכאמור תצטרך, ככל הנראה, למצוא לעצמה שם אחר, צפויה לפתוח בעונת המשחקים 2025/26 קבוצת בוגרים לצד קבוצות מחלקת נוער, לאחר שעברה את ועדת הליגה והגביע וביום שני הקרוב צפויה להיות מאושרת בידי מזכירות ההתאחדות לכדורגל.

בעיר הרצליה פועלות, נכון לימים אלו, שלוש קבוצות בוגרים. מכבי הרצליה, שנוסדה בשנת 1932, לה קבוצת בוגרים בליגה הלאומית, הפועל הרצליה, שנוסדה בשנת 1936, לה קבוצה בליגה א' ובני הרצליה, הפועלת משנת 2019, לה קבוצת בוגרים בליגה ג'.

כרגע, לקראת עונת 2025/26, הפועל הרצליה רשמה לא פחות מ-17 קבוצות במחלקת הנוער שלה – מגיל נוער ועד גיל טרום ילדים ב'. מכבי הרצליה רשמה תשע קבוצות מגיל נוער ועד גיל ילדים ב'. לבני הרצליה הקיימת רק קבוצת בוגרים, ללא מחלקת נוער.

נוסף ל-26 קבוצות מחלקות הנוער בעיר, יתווספו גם קבוצות מחלקת הנוער החדשה של עירוני בני הרצליה, שטרם ידיעה כמות הקבוצות שתירשם לעונה הקרובה. אלו יצטרכו להתחיל על גבי חמישה מגרשים (האצטדיון, משק אימונים 1 ו-2, לצד הרצליה רן 1 ו-2, כשהאחרון מתאים לטרומיים).

במכבי והפועל הרצליה יצטרכו לצמצם פעילות, לנוכח כניסתה של מחלקת נוער חדשה לעיר, שתהווה בעבור השתיים, להן היסטוריה ארוכת שנים, יריבה בכל הקשור לבני הנוער, הנערים והילדים בעיר ומחוצה לה.