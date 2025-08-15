יחד עם 3 שחקנים: בני פרץ חתם במחנה יהודה

מאלופה אחת לאלופה עתידית אחרת? הפועל מחנה יהודה, הקבוצה שקיימת כבר 86 שנים, לא פחות, תחל את עונת 2025/26 במסגרת גביע המדינה (סיבוב א’) מול הפועל הוד השרון. אבל לפני המשחק, במועדון צירפו לשורותיהם ארבעה שחקנים ממ.כ כפר סבא, העולה הטרייה לליגה א’: בני פרץ (שוער), מור שקד (קשר), איתמר אופמן (מגן שמאלי) ואדיס צ'קול (קשר/כנף).

“ברזיל הקטנה”, כך מכנים אותה, תהנה מארבעה שחקנים איכותיים שיהיו חלק ממערך הפועל מחנה יהודה בעונה הקרובה בליגה ב’ דרום א’, כשניסוי הכלים הראשון, כאמור, יהיה במשחק חוץ, במסגרת סיבוב א’ בגביע המדינה בכדורגל מול הפועל הוד השרון, קבוצה שהגיעה בעונה החולפת לפלייאוף העליון בליגה.

בני פרץ (27) הוא הפנתר של הליגות הנמוכות בשער. את עונת 2024/25 החולפת סיים עם 32 הופעות, בהן ספג רק 22 שערים בכל המסגרות. ב-14 ממשחקיו שמר על רשת נקייה וב-28 ממשחקיו, ספג לכל היותר שער אחד בלבד. פרץ היה בורג מרכזי בהעפלתה ההיסטורית של מ.כ. כפר סבא לליגה א’. הצדדים נפרדו בלחיצת יד, כשסיכמו על התנאים האחרונים בדבר מה שמגיע לבני לקבל מהם.

בני פרץ בפעולה (יונתן גינזבורג)

בני גדל בנוער של בית”ר ירושלים ואף בעונת 2017/18 היה לחריג גיל במועדון, כשנרשם אף כשוער הבוגרים באותה עת. במרוצת השנים, שיחק במדי הפועל ירושלים, בית”ר נורדיה ירושלים, מ.כ. ירושלים, מכבי קריית מלאכי ומכבי עירוני עמישב פתח תקווה. כעת, הוא חובר לקבוצתו השביעית בקריירה, במטרה להיצמד לצמרת הגבוהה בעונה הקרובה.

בני פרץ (יונתן גינזבורג)

מור שקד (38) יביא עמו ניסיון רב מליגת העל, הליגה הלאומית, הליגה הארצית והליגות הנמוכות. שקד, חובר לקבוצתו ה-17 במספר ב-20 השנים האחרונות. בשנתיים האחרונות, היה לעוגן במ.כ כפר סבא כשהיה חלק מעלייתה של הקבוצה מליגה ג’ לליגה ב’ ומליגה ב’, בעונה החולפת, לליגה א’, היסטוריה שתיזכר שנים קדימה.

אדיס צ’קול (27) בוגר מחלקת הנוער של הפועל ירושלים, שכבר בעונת המשחקים 2018/19 הביאה לו שלוש הזדמנויות בבוגרים, בעודו שחקן בקבוצת הנוער. בין השנים 2019 ל-2021, היה חלק מהסגל של הפועל ירושלים בליגה הלאומית ורשם לא מעט הופעות. בהמשך, שיחק במדי שמשון תל אביב, מכבי עירוני אשדוד ומכבי עירוני עמישב פתח תקווה.

מור שקד ואדיס צ'קול (יונתן גינזבורג)

איתמר אופמן (32) הוא שד הליגות הנמוכות. מכיר היטב כל מקום אפשרי ולפני כשנתיים היה חלק מהעפלתה, חזרה, של בית”ר נורדיה ירושלים מליגה ב’ לליגה א’, תחת הדרכתו של אהוד כחילה. אופמן זכה לשחק בליגה הלאומית יחד עם הפועל מרמורק, ובליגה א’, רשם הופעות במכבי יפו ועוד. בעונה החולפת היה לשחקן דומיננטי במ.כ כפר סבא, חלק מרכזי מההעפלה לליגה א’.