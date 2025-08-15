נבחרת האופניים לא תשתתף בטור דה ל’אווניר

איגוד האופניים בישראל הודיע הבוקר (שישי) כי נבחרת ישראל לא תיטול חלק השנה בטור דה ל’אווניר, תחרות אופני כביש בינלאומית יוקרתית לצעירים עד גיל 23, הנחשבת לאחת המרכזיות בענף ומזוהה עם טיפוח כישרונות העתיד ברמות הגבוהות ביותר, בשל דרישות האבטחה החריגות מצד המארגנים.

מאיגוד האופניים נמסר: “ההחלטה התקבלה בצער, בעקבות דרישה מצד מארגני התחרות לאבטחה מוגברת וגבוהה באופן חריג ולא פרופורציונלי במהלך השהות במרוץ. הדרישה נומקה על ידי המארגנים משיקולים הנוגעים למצב בישראל ולסיכונים העומדים בפני ישראלים ברחבי העולם”.

האיגוד פעל בכל דרך אפשרית על מנת להגיע להבנות עם המארגנים, תוך מתן הבהרה כי הנבחרת הישראלית ממילא מלווה באבטחה מספקת מטעם מדינת ישראל ואין צורך באמצעים נוספים, אך למרות ניסיונות השכנוע וההידברות, המארגנים סירבו לשנות את דרישתם - ועל כן, בלית ברירה, נאלץ האיגוד לוותר על השתתפות הנבחרת במהדורת 2025 של המרוץ.

“איגוד האופניים בישראל רואה חשיבות רבה בהשתתפות בטור דה ל’אווניר, הן מבחינה מקצועית והן כסמל להשתלבותו של הספורט הישראלי בזירה הבינלאומית. אנו תקווה כי בשנה הבאה יבשילו התנאים לחזרת נבחרת ישראל להשתתפות מלאה ומכובדת במרוץ החשוב”, כך נמסר מהאיגוד הישראלי.