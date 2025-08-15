פטאצ'י יחזור בנפרד, המעבר לאלקמאר בדרך

מכבי תל אביב בדרך להיפרד משני שחקנים מרכזיים שלה. אחרי ההתקדמות הגדולה מול ניו אינגלנד רבולושן על דור תורג’מן, גם בגזרת ווסלי פטאצ’י הרוח נושבת לעבר עסקה סגורה. כתוצאה מכך, פטאצ’י ביקש להישאר היום (שישי) באירופה בעניינים הקשורים לעסקה מול אלקמאר, כאשר במכבי ת”א טוענים כי קיבל לכך אישור והוא ישוב לארץ מאוחר יותר.

במכבי ת”א אמרו: “ווסלי פטאצ’י ביקש להישאר. הוא קיבל לכך אישור. פטאצ’י ישוב לארץ מאוחר יותר ויהיה באימון הקבוצה מחר”. ייתכן כי הסיבה לתגובה הזו היא שאין עדיין הסכמה בין הצהובים לבין ההולנדים על מועד העברתו של השחקן. במועדון רוצים אותו בפלייאוף הליגה האירופית מול דינמו קייב, בעוד ההולנדים לוחצים לבצע את המעבר כעת אחרי שאיבדו הקיץ את שני שחקני הכנף שלהם.

ההתקדמות הגדולה בסיפור היא הגדלת ההצעה של אלקמאר מ-5 מיליון אירו ל-8 מיליון אירו, שזהו הסכום אותו דרשה מכבי ת”א. הצהובים צריכים להעביר מהרווח על הסכום הזה 40% לטובת סנטוס הברזילאית, כך שבסופו של דבר 2.6 מיליון אירו יופחתו מסכום העברתו של השחקן ויועברו לברזילאים ומכבי ת”א תישאר עם 5.38 מיליון אירו.

העסקה עם אלקמאר הייתה באוויר לאורך כל החודש האחרון כאשר ההולנדים החלו את המשא ומתן עם הצעה בגובה של 3.5 מיליון אירו, העלו אותה ל-5 מיליון אירו ולא הסכימו לשדרג אותה, אלא שמאז מכרו עוד שחקן כנף לבאייר לברקוזן ב-10 מיליון אירו ולמעשה נותרו חשופים בעמדה הזו. הם התעקשו על פטאצ’י לאורך כל הדרך וכעת נותר לראות האם העסקה אכן תושלם בימים הקרובים.