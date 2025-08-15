יום שישי, 15.08.2025 שעה 10:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

פטאצ'י יחזור בנפרד, המעבר לאלקמאר בדרך

מכבי ת"א אישרה לברזילאי להמריא לארץ באיחור על רקע העסקה הצפויה על 8 מיליון אירו. ההולנדים לוחצים לקבלו עכשיו, במכבי אמרו: "יהיה באימון מחר"

|
ווסלי פטאצ'י (האתר הרשמי של מכבי ת
ווסלי פטאצ'י (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי תל אביב בדרך להיפרד משני שחקנים מרכזיים שלה. אחרי ההתקדמות הגדולה מול ניו אינגלנד רבולושן על דור תורג’מן, גם בגזרת ווסלי פטאצ’י הרוח נושבת לעבר עסקה סגורה. כתוצאה מכך, פטאצ’י ביקש להישאר היום (שישי) באירופה בעניינים הקשורים לעסקה מול אלקמאר, כאשר במכבי ת”א טוענים כי קיבל לכך אישור והוא ישוב לארץ מאוחר יותר. 

במכבי ת”א אמרו: “ווסלי פטאצ’י ביקש להישאר. הוא קיבל לכך אישור. פטאצ’י ישוב לארץ מאוחר יותר ויהיה באימון הקבוצה מחר”. ייתכן כי הסיבה לתגובה הזו היא שאין עדיין הסכמה בין הצהובים לבין ההולנדים על מועד העברתו של השחקן. במועדון רוצים אותו בפלייאוף הליגה האירופית מול דינמו קייב, בעוד ההולנדים לוחצים לבצע את המעבר כעת אחרי שאיבדו הקיץ את שני שחקני הכנף שלהם. 

ההתקדמות הגדולה בסיפור היא הגדלת ההצעה של אלקמאר מ-5 מיליון אירו ל-8 מיליון אירו, שזהו הסכום אותו דרשה מכבי ת”א. הצהובים צריכים להעביר מהרווח על הסכום הזה 40% לטובת סנטוס הברזילאית, כך שבסופו של דבר 2.6 מיליון אירו יופחתו מסכום העברתו של השחקן ויועברו לברזילאים ומכבי ת”א תישאר עם 5.38 מיליון אירו. 

העסקה עם אלקמאר הייתה באוויר לאורך כל החודש האחרון כאשר ההולנדים החלו את המשא ומתן עם הצעה בגובה של 3.5 מיליון אירו, העלו אותה ל-5 מיליון אירו ולא הסכימו לשדרג אותה, אלא שמאז מכרו עוד שחקן כנף לבאייר לברקוזן ב-10 מיליון אירו ולמעשה נותרו חשופים בעמדה הזו. הם התעקשו על פטאצ’י לאורך כל הדרך וכעת נותר לראות האם העסקה אכן תושלם בימים הקרובים. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */