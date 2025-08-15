"אוהדי ראקוב רצו לעשות לינץ', היו ילדים קטנים"

חוויה לא נעימה עברה על 50 מאוהדי מכבי חיפה שהיו באוטובוס הסעות של הקבוצה ביציאה מהמשחק נגד ראקוב הפולנית אתמול (רביעי), זאת במסגרת גומלין הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנג ליג.

אחד האוהדים הוותיקים, תבור גולדמן, שהיה באטובוס שהוביל את האוהדים, שיחזר את האירוע: "הכל התחיל כשהאוטובוס שלנו רצה להיכנס לתחנת דלק לעשות הפסקה, והיו שם כל האוהדים של ראקוב. אתמול כמעט עשו לנו לינץ’ באוטובוס".

עוד הוא הוסיף לתאר: "היו ילדים קטנים באוטובוס שישבו מקדימה, הם מאוד מאוד נבהלו. ואז הם התחילו לרדוף אחרינו עם המכוניות שלהם, חסמו את הכביש והנהג נבהל ועצר. אחר כך הם התנפלו על האוטובוס עם אבנים".

האוהד הירוק המשיך: "הם ניסו לעשות לינץ'. אוהדי ראקוב היו שיכורים ובנס לא קרה אסון, אם הם היו מצליחים לשבור את החלונות ולהיכנס לאוטובוס". לסיום אמר גולדמן: "אני רוצה להודות למכבי חיפה ולשגרירות שדאגו במהירות למשטרה וליווי עד בודפשט, מחשש שאוהדי ראקוב יחכו לנו בנקודת המפגש שם".