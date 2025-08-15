יום שישי, 15.08.2025 שעה 10:13
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
00-00פאריס סן-ז'רמן1
00-00מארסיי2
00-00מונאקו3
00-00ניס4
00-00ליל5
00-00ליון6
00-00שטרסבורג7
00-00לאנס8
00-00ברסט9
00-00טולוז10
00-00אוקזר11
00-00ראן12
00-00נאנט13
00-00אנז'ה14
00-00לה האבר15
00-00לוריין16
00-00פ.צ. פאריס17
00-00מץ18

פאטי ופוגבה לא בסגל של מונאקו למחזור הפתיחה

הקבוצה מהנסיכות תפתח מחר ב-20:00 את דרכה בליג 1 מול לה האבר, הכוכבים לא ישחקו. המאמן: "לא כשירים". המנכ"ל: "תרומת פוגבה אדירה, כבר מנהיג"

|
אנסו פאטי ופול פוגבה (IMAGO)
אנסו פאטי ופול פוגבה (IMAGO)

מונאקו תאלץ להסתדר ללא שניים משחקני הרכש הבולטים שלה במחזור הפתיחה של הליגה הצרפתית מול לה האבר מחר (שבת, 20:00) בדמות אנסו פאטי ופול פוגבה. המאמן אדי הוטר אישר כי השניים לא נכללים בסגל למשחק: "הם עדיין לא מוכנים לשחק".

פאטי (22), שהגיע בהשאלה מברצלונה, ופוגבה (31), שחתם לאחר שסיים את השעייתו על רקע עבירת סמים וביטול חוזהו ביובנטוס, הגיעו שניהם בכושר לקוי. "אנסו התאמן עם הקבוצה רק כשבוע, והוא במצב טוב יותר מפוגבה שמתחיל להיכנס לעניינים בהדרגה", הסביר המאמן. פאטי אף לא שותף באף משחק הכנה בקיץ.

לגבי פוגבה, שהצטרף למונאקו בתקווה לחזור לעצמו אחרי תקופה קשה, הוטר הוסיף: "אנחנו נוקטים זהירות. אני מאמין שבעוד כשבועיים הוא יוכל להשלים אימון מלא עם הקבוצה". למרות מצבו הגופני, במועדון מרוצים מהשפעתו של פוגבה בחדר ההלבשה.

מנכ"ל המועדון, טיאגו סקורו, אמר: "ההשפעה שלו אדירה, הוא תורם למנהיגות, מסביר לצעירים ומדריך אותם. כשיחזור לשחק, ההשפעה שלו תגדל עוד יותר. הוא כבר עכשיו אחד המנהיגים לצד אריק דייר ולוקאס הרדצקי". מי שגם ייעדר מהסגל לפתיחת העונה הוא הקשר סונגוטו מגאסה, שמושעה. בנוסף, החלוץ פולארין באלוגון נמצא בספק למחזור הראשון בשל פציעה.

