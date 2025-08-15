הבלם תומר פלג נמצא בהתרשמות בפמליקאו

הבלם תומר פלג, בן ה-16 (שנתון 2009) נמצא בימים אלה בהתרשמות בקבוצת הנערים של פאמליקאו בפורטוגל, המועדון שבבעלות איש העסקים הישראלי עידן עופר.

פלג, קפטן נערים ב' של מכבי פתח תקווה, שזכתה באליפות ועולה השנה לנערים א', הגיע לפאמאליקאו באמצעות סוכנו מאיר ריפמן. פלג מתנשא לגובה של 1.87 מטר, שחקן נבחרת הנערים של ישראל ומחזיק גם בדרכון רומני.

פלג הוא שחקן הרכב קבוע במכבי פתח תקווה וגם לקח חלק בקבוצת נערים א' שגם זכתה באליפות נערים א' על.

תומר פלג (פרטי)

כידוע, בפורטוגל כרגע משחקים שלושה שחקנים ישראלים – אור ישראלוב שהצטרף לא מזמן לאשטוריל, כארם זועבי שנמצא בריו אבה וניתאי גרייס באולביירנסה, כשכעת, אם פלג ירשים את פלמקיאו, יהיה לשחקן הרביעי.