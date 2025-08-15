יום שישי, 15.08.2025 שעה 09:20
כדורגל עולמי  >> ליגה פורטוגלית
לוח תוצאות
ליגה פורטוגלית 25-26
30-31פורטו1
30-31בראגה2
30-31פמליקאו3
31-31ארוקה4
30-21ספורטינג ליסבון5
30-21ז'יל ויסנטה6
31-21מורירנסה7
11-11אשטוריל8
11-11אמדורה9
00-00בנפיקה ליסבון10
00-00ריו אבה11
02-11אלוורקה12
03-11איי.וי.אס13
02-01קאסה פיה14
02-01נסיונאל מדיירה15
03-01סנטה קלרה16
03-01גימראייש17
03-01טונדלה18

הבלם תומר פלג נמצא בהתרשמות בפמליקאו

בדרך לכדורגלן ישראלי רביעי בפורטוגל? בן ה-16, קפטן מכבי פתח תקווה, שחקן נבחרת שמחזיק גם בדרכון רומני, יצא להרשים את קבוצת הנערים של המועדון

|
תומר פלג (פרטי)
תומר פלג (פרטי)

הבלם תומר פלג, בן ה-16 (שנתון 2009) נמצא בימים אלה בהתרשמות בקבוצת הנערים של פאמליקאו בפורטוגל, המועדון שבבעלות איש העסקים הישראלי עידן עופר.

פלג, קפטן נערים ב' של מכבי פתח תקווה, שזכתה באליפות ועולה השנה לנערים א', הגיע  לפאמאליקאו באמצעות סוכנו מאיר ריפמן. פלג מתנשא לגובה של 1.87 מטר, שחקן נבחרת הנערים של ישראל ומחזיק גם בדרכון רומני.

פלג הוא שחקן הרכב קבוע במכבי פתח תקווה וגם לקח חלק בקבוצת נערים א' שגם זכתה באליפות נערים א' על.

תומר פלג (פרטי)

כידוע, בפורטוגל כרגע משחקים שלושה שחקנים ישראלים – אור ישראלוב שהצטרף לא מזמן לאשטוריל, כארם זועבי שנמצא בריו אבה וניתאי גרייס באולביירנסה, כשכעת, אם פלג ירשים את פלמקיאו, יהיה לשחקן הרביעי.

