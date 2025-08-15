יום שישי, 15.08.2025 שעה 22:20
יום שישי, 15/08/2025, 22:00אצטדיון אנפילדליגה אנגלית - מחזור 1
בורנמות'
דקה 20
0 0
שופט: אנטוני טיילור
ליברפול
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20
לאחר קיץ ארוך של משחקי הכנה והחתמות חדשות, עונת 2025/26 באנגליה מתחילה רשמית. ליברפול פוגשת בשעה זו באצטדיונה הביתי את בורנמות’ במסגרת המחזור הראשון בפרמייר ליג, כאשר זהו משחק הפתיחה שמוציא לדרך את משחקי הליגה הבכירה.

ליברפול מגיעה למשחק לאחר ההפסד למחזיקת הגביע, קריסטל פאלאס, במגן הקהילה, ובכך פספסה את האופציה להגיע למשחקי הליגה עם תואר. בקיץ, המאמן ארנה סלוט חיזק את הסגל שלו בשחקנים כמו הוגו אקיטיקה, פלוריאן וירץ, מילוש קרקז וג’רמי פרימפונג, במטרה לזכות שוב באליפות אנגליה.

מנגד, עומדת בורנמות’, שסיימה את העונה החולפת במקום התשיעי עם 56 נקודות, הכי הרבה שהשיגה בהיסטוריית המפעל. כעת, הקבוצה המתחדשת שמכרה את כל שחקני ההגנה הבכירים שלה, תנסה להתחבר מחדש על מנת להתקדם צעד נוסף בהישגיה הצנועים בליגה.

בחמשת המשחקים הקודמים בין הקבוצות בכל המסגרות, ידה של ליברפול הייתה על העליונה והיא ניצחה בכולם, אך בורנמות’ רוצה לשנות זאת, ולעצור את הרצף השלילי שנוצר ביניהן, ותנסה לעשות זאת באנפילד לעיני הקהל האדום. 

מחצית ראשונה
  • '6
  • החמצה
  • פריצה יפה של אדריאן טרופה באגף השמאלי של בורנמות', הובילה להכנסת כדור רוחב שעבר בין כל הגנת ליברפול והגיע אל אנטואן סמניו שברח למילוש קרקז אבל לא פגש את הכדור בצורה טובה והחמיץ את המסגרת מקרוב
  • '5
  • החמצה
  • עוד התקפה של האלופה, כשהגבהה של מוחמד סלאח הגיעה אל ראשו של הקפטן וירג'יל ואן דייק, שנותר ברחבה אחרי כדור הקרן ונגח מעל המסגרת
  • '4
  • החמצה
  • הוגו אקיטיקה הפעם היה על תקן המוסר, כשמצא את מוחמד סלאח בצד ימין. הכוכב המצרי חתך למרכז ובעט כדור חזק, אבל פטרוביץ' היה עירני, התעופף באוויר והדף את הכדור לקרן
  • '3
  • החמצה
  • כבר אחרי שלוש דקות הוגו אקיטיקה רצה להציג את עצמו בפני הקהל הביתי עם בעיטה מרחוק, שהלכה ישירות אל ידיו של שוער בורנמות', ג'ורג'ה פטרוביץ'
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אנטוני טיילור הוציא את המשחק הראשון לעונת 2025/26 בפרמייר ליג לדרך! מי תשיג שלוש נקודות? האלופה ליברפול או האורחת בורנמות'?
