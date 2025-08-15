הרכבים וציונים



פלוריאן וירץ (IMAGO)

לאחר קיץ ארוך של משחקי הכנה והחתמות חדשות, עונת 2025/26 באנגליה מתחילה רשמית. ליברפול פוגשת בשעה זו באצטדיונה הביתי את בורנמות’ במסגרת המחזור הראשון בפרמייר ליג, כאשר זהו משחק הפתיחה שמוציא לדרך את משחקי הליגה הבכירה.

ליברפול מגיעה למשחק לאחר ההפסד למחזיקת הגביע, קריסטל פאלאס, במגן הקהילה, ובכך פספסה את האופציה להגיע למשחקי הליגה עם תואר. בקיץ, המאמן ארנה סלוט חיזק את הסגל שלו בשחקנים כמו הוגו אקיטיקה, פלוריאן וירץ, מילוש קרקז וג’רמי פרימפונג, במטרה לזכות שוב באליפות אנגליה.

מנגד, עומדת בורנמות’, שסיימה את העונה החולפת במקום התשיעי עם 56 נקודות, הכי הרבה שהשיגה בהיסטוריית המפעל. כעת, הקבוצה המתחדשת שמכרה את כל שחקני ההגנה הבכירים שלה, תנסה להתחבר מחדש על מנת להתקדם צעד נוסף בהישגיה הצנועים בליגה.

בחמשת המשחקים הקודמים בין הקבוצות בכל המסגרות, ידה של ליברפול הייתה על העליונה והיא ניצחה בכולם, אך בורנמות’ רוצה לשנות זאת, ולעצור את הרצף השלילי שנוצר ביניהן, ותנסה לעשות זאת באנפילד לעיני הקהל האדום.