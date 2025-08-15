יום שישי, 15.08.2025 שעה 10:13
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

יום גורלי: בארסה במרוץ לרישום רשפורד וגארסיה

המועדון פועל נגד הזמן, כשהצפי הוא שלמרות שחג בספרד בהתאחדות יאשרו את השניים לקראת מיורקה מחר ב-20:30 (חי בערוץ ONE). ומי בוודאות לא יירשמו?

|
ז'ואן גארסיה ומרקוס רשפורד (IMAGO)
ז'ואן גארסיה ומרקוס רשפורד (IMAGO)

ברצלונה ממשיכה בפעולה קדחתנית מאחורי הקלעים כדי להשלים את רישום שחקניה החדשים, ובראשם מרקוס רשפורד. החלוץ האנגלי בן ה-27, שהגיע בהשאלה ממנצ'סטר יונייטד והסכים לקצץ משמעותית בשכרו, עדיין לא רשום רשמית בסגל הקטלוני, אך במועדון מאמינים כי יספיקו לרשום אותו עוד לפני משחק פתיחת העונה בליגה מול מיורקה מחר (שבת, 20:30). המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

בארסה כבר קיבלה את אישור הוועדה הרפואית של לה ליגה להיעדרותו הארוכה של מארק-אנדרה טר שטגן (לפחות חמישה חודשים), מה שיאפשר לה לרשום את השוער ג'ואן גארסיה לכל העונה באמצעות שימוש ב-80% מהחוזה של הגרמני. ייתכן שכבר היום, למרות שזהו יום חג בספרד (חג עליית מרים), יאושרו גם גארסיה וגם רשפורד על ידי לה ליגה.

לצד רשפורד, ישנם עוד ארבעה שחקנים שטרם נרשמו: השוער וויסצ’ך שצ'סני, ג'רארד מרטין, רוני בארדג'י ומארק ברנאל, אך הם ייאלצו להמתין. ההיעדרות הצפויה של רוברט לבנדובסקי ממשחק הפתיחה עקב פציעה הפכה את רישומו של רשפורד לעדיפות עליונה עבור המאמן האנזי פליק, חרף נוכחותו של פראן טורס.

רוברט לבנדובסקי. צפוי להיעדר (IMAGO)רוברט לבנדובסקי. צפוי להיעדר (IMAGO)

על מנת לאפשר את הרישום, דירקטוריון בארסה אישר פה אחד ביום רביעי ערבויות בגובה שבעה מיליון אירו, סכום שיסייע לא רק ברישום רשפורד, אלא גם בכיסוי הגירעון התקציבי מהעונה הקודמת. במקביל, במועדון מחכים לאישור של הביקורת על מכירת 457 מושבי VIP בקאמפ נואו, ששוויים מוערך בכ-100 מיליון אירו. אם העסקה תאושר, ברצלונה תוכל לשוב לעמידה בפייר פליי, מה שיאפשר לה לרשום שחקנים חדשים בצורה חופשית, ואף אולי לצרף בלם נוסף, לאחר עזיבתו של איניגו מרטינס.

פליק מעוניין לצרף בלם שמאלי טבעי שיאפשר הנעת כדור חלקה יותר מהצד השמאלי של ההגנה, שכן הארבעה הקיימים (אראוחו, קובארסי, כריסטנסן ואריק גארסיה) כולם ימניים, כך לפי דיווח ב’מונדו דפורטיבו’.

השלט של אופ"א בסופר קאפ
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */