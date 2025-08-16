השינויים וההשוואה למסי: לאמין ימאל פותח עונה

ברוכים הבאים לעונה השלישית של לאמין ימאל. כוכב ברצלונה פותח אותה אחרי שחלו שני שינויים משמעותיים בתדמיתו. הוא חגג את יום הולדתו ה-18, כלומר מעתה הוא כבר לא נער, אלא בגיר. והוא ילבש את החולצה מספר 10 המחייבת – זו שמזוהה יותר מכל עם ליאו מסי, וגם עם רונאלדיניו, ריבאלדו, רומאריו, ואפילו דייגו מראדונה ולאסלו קובאלה. הוא יוצא לדרך כמועמד טבעי לתואר השחקן הטוב בעולם, והמעמסה על כתפיו מאמירה.

כקטין, הרזומה שלו מדהים וחסר תקדים. מעולם לא היה ילד שעשה יותר ממנו בגיל 16 ובגיל 17. לאמין ימאל הוא פנומן בקנה מידה היסטורי, וקשה עד בלתי אפשרי לדמיין מישהו שיהיה מסוגל לשחזר את מעלליו. די לציין כי מסי עצמו ערך 9 משחקים בלבד במדי בארסה לפני שהיה בן 18. ללאמין ימאל 106 הופעות, בהם כבש 25 שערים וסיפק 36 בישולים. יש גם מסלול נסיקה ברור. בעונתו הראשונה ב-2023/24, היו לילד הפלא 7 שערים ו-9 אסיסטים, והוא סיים אותה ללא תארים. בעונה החולפת, כבר היו לו נתונים של סופרסטאר – 18 כיבושים ו-25 בישולים ב-55 משחקים בכל המסגרות, ושחקני בארסה סמכו על היצירתיות והיכולות שלו ברגעים המכריעים.

בין לבין, הוא גם הפציץ את השער החשוב ביותר בקריירה, בחצי גמר יורו 2024. לאמין ימאל היה אחד השחקנים הדומיננטיים והחשובים ביותר של נבחרת ספרד בדרך לזכייה במדליות הזהב באליפות אירופה, והתואר הראשון רק הגביר את הרעב. הקיצוני המלהיב השלים דאבל עם בארסה בעונה שעברה, הוסיף זכייה בסופרקופה, ולא היה רחוק גם מהעפלה לגמר ליגת האלופות. הוא בוודאי לא היה אשם בכך שהקטלונים הודחו באופן דרמטי בידי אינטר בחצי הגמר. נהפוך הוא – הנער עשה את המקסימום והיה המצטיין בשורות בלאוגרנה.

לאמין ימאל (IMAGO)

צ'אבי היה האיש שהעניק לו את הבכורה עוד בגיל 15 ולא היסס לזרוק אותו למים העמוקים, כפי שעשה גם עם בן גילו פאו קובארסי. ואולם, היה זה האנסי פליק שהפיק את המיטב מלאמין ימאל, וקידם אותו עוד יותר. הרבה יותר. בשיטה עם קו ההגנה הגבוה והמעברים המהירים, מקבל הקיצוני הימני יותר כדורים קרוב יותר לשער. כאשר זה קורה, היריב לא יודע למה לצפות.

יש לו תנועה אופיינית, המזכירה את אריאן רובן, כשהוא חותך למרכז ושולח כדור מסובב לפינה הרחוקה, אבל זה ממש לא הדפוס היחיד. לאמין ימאל גם רשם על שמו את המסירה עם החלק החיצון של כף הרגל, והוא מסוגל לשלוח אותה מכל מצב ובמגוון זוויות, לעתים בעיתוי מפתיע במיוחד. הוא גם מכדרר בחסד, ונהנה לקחת את המגן שלו לטיול לאורך הקו. הוא קורא את המשחק טוב מאחרים, יודע מתי כדאי להחזיק בכדור ומתי עדיף לשחרר אותו בנגיעה אחת. לאמין ימאל הוא שחקן שכל אוהד רוצה לראות, אפילו אם הוא לא מסמפט את ברצלונה יתר על המידה. הוא מבטיח הנאה לחובבי הכדורגל.

אז ההקבלות למסי הגיוניות. כן, לראשונה הן באמת הגיוניות. רבים הוגדרו כיורשים אפשריים של הארגנטיני, אך זה נעשה בהומור ובקריצה, בהגזמה מכוונת על מנת לעשות כותרות ולמשוך תשומת לב. זה מה שהתקשורת אוהבת לעשות. אם לאמין ימאל ימשיך במסלול ההתקדמות הנוכחי, הוא מסוגל לייצר קריירה שתהיה ברת השוואה לפרעוש הארגנטיני. וכה אמר דקו, המנהל המקצועי של ברצלונה שהתכבד לחלוק בזמנו את המגרש עם מסי הצעיר: “ליאו הוא השחקן הגדול אי פעם. לא קל לעשות השוואות כאלה. ליאו הוא ליאו, לאמין ימאל הוא לאמין ימאל. אבל אם מסתכלים על האיכות, הוא מסוגל לעשות היסטוריה כמו ליאו”.

לאמין ימאל וליאו מסי (רויטרס)

מבחינת הפוטנציאל, סימני השאלה נעלמים בהדרגה. כאשר רואים את לאמין ימאל בפעולה, מבינים שיש לו הכישורים הנדרשים ללכת בדרכו של מסי. הספק המהותי הוא סביב ההתמדה והיציבות. מסי הפגין יכולת עילאית על פני 15 שנה לפחות. לאמין ימאל סופר בינתיים רק שנתיים. האם הוא יהיה מסוגל לשמור את הרגליים על הקרקע? האם ימשיך להשקיע באימונים כפי שעשה עד עכשיו? האם יישאר מרוכז בכדורגל? האם יימנע מפציעות? הסוגיה האחרונה קריטית, ואין לכדורגלנים שליטה מוחלטת עליה. יעיד על כך אנסו פאטי, שפינה ללאמין ימאל את החולצה מספר 10 בדרכו למונאקו. תיקול אומלל אחד של יריב חסר רחמים וחסר אחריות עלול להרוס המון.

נכון לעכשיו, לאמין ימאל מגלה חוסן מנטלי יוצא דופן. הוא שטותניק כפי שתלמיד בית ספר עשוי להיות, וחגיגות יום הולדת 18 שלו גרמו לכותרות שליליות שהביכו את המועדון, אבל אלה רעשי רקע שוליים נכון לעכשיו. "השארתי את הפחד שלי במטארו", הוא השיב בהתייחסות לעיר בה גדל כאשר נשאל אם הוא חושש לקראת המשחקים הגדולים. אחרי ההדחה מליגת האלופות, שהייתה טראומטית מבחינה ספורטיבית במיוחד לאור יכולתו, הוא היה הראשון להתייצב מול המצלמות ולהבטיח שיביא את הגביע האירופי לברצלונה בעתיד. הוא גם שם פס על המבקרים. "כל עוד אני מנצח, הם יכולים להגיד מה שבא להם", הוא מכריז. החוצפה החיובית זולגת ממנו בכמויות.

בכך הוא שונה מהותית ממסי, שנטה להיות צנוע וברח מהתקשורת, בוודאי בשנותיו הראשונות בברצלונה. לאמין ימאל מוחצן, והחגיגה עם שני זוגות משקפי שמש מייצגת אותו היטב. הוא מעוניין לכתוב את הסיפור הייחודי שלו, וממש לא משתוקק לחקות את קודמו. אין לו מטרה להתעלות על מסי, אבל הוא בהחלט רוצה להיות השחקן הטוב בתבל כיום. אם העונה השלישית שלו, בגיל 18 ועם מספר 10 על הגב, תהיה טובה יותר מהשנייה, הוא יקבל את התואר הזה באופן רשמי. משם, אפשר יהיה להתקדם הלאה.

לאמין ימאל (IMAGO)

אז הנה לכם, קבלו את לאמין ימאל בגרסתו החדשה. כל העיניים היו עליו גם לפני שנה, אבל עכשיו, מעוטר יותר ומוכח הרבה יותר, הוא אמור להיות המנהיג של האלופה. זו אחריות גדולה גם עבור עילוי כמוהו, ומשברים עוד מחכים לו מעבר לפינה. האופן בו יתמודד איתם תגדיר את המשך פועלו. הוא היה הנער הטוב ביותר בתולדות הכדורגל. כעת נראה עד כמה הוא טוב על תקן הכוכב המרכזי.