יום שישי, 15.08.2025 שעה 09:20
שונות  >> ONE Podcasts

ההדחה, שועה ואיך צריכה לנהוג הנהלת בית"ר?

המבוכה באירופה, מצבו של הכוכב, הדרך בה הקבוצה יכולה להתאושש והבלם שצפוי להצטרף. וגם: עתיד מוזי והאם נכון להטיס את הקהל עם השחקנים? האזינו

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים לפני המשחק (דוברות בית"ר ירושלים)

בית”ר ירושלים נפרדת מהמשחקים באירופה מוקדם מהצפוי אחרי הדחה מול ריגה החלשה. 1:3 בגומלין בבוקרשט לא עזר והירושלמים הפסידו 4:3 בסיכום שני המשחקים.

פודקאסט בית”ר עם ניתוח המשחק ברומניה, מצבו של ירדן שועה בקבוצה, חסרונם של גרגורי מורוזוב ודור מיכה, תפקוד ההגנה וההשפעה של ההדחה מאירופה לקראת העונה שבפתח.

וגם - האם נכון להטיס אוהדים עם הקבוצה במטוס אחד ביחד, עתידו של טימוטי מוזי, היחס של הקהל לשחקנים אחרי ההפסד בריגה, הבלם החדש שצפוי להצטרף, מעמדו של ליאון מזרחי ואיך צריכה לנהוג הנהלת המועדון כדי שבית”ר תתאושש מההדחה המביכה מהקונפרס ליג. האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */