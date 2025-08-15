ההדחה, שועה ואיך צריכה לנהוג הנהלת בית"ר?

בית”ר ירושלים נפרדת מהמשחקים באירופה מוקדם מהצפוי אחרי הדחה מול ריגה החלשה. 1:3 בגומלין בבוקרשט לא עזר והירושלמים הפסידו 4:3 בסיכום שני המשחקים.

פודקאסט בית”ר עם ניתוח המשחק ברומניה, מצבו של ירדן שועה בקבוצה, חסרונם של גרגורי מורוזוב ודור מיכה, תפקוד ההגנה וההשפעה של ההדחה מאירופה לקראת העונה שבפתח.

וגם - האם נכון להטיס אוהדים עם הקבוצה במטוס אחד ביחד, עתידו של טימוטי מוזי, היחס של הקהל לשחקנים אחרי ההפסד בריגה, הבלם החדש שצפוי להצטרף, מעמדו של ליאון מזרחי ואיך צריכה לנהוג הנהלת המועדון כדי שבית”ר תתאושש מההדחה המביכה מהקונפרס ליג. האזנה נעימה.