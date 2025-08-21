אימפריה בעבר וללא זרים: הכירו את דינמו קייב

דינמו קייב היא מותג. כאשר יפגשו את אלופת אוקראינה במוקדמות הליגה האירופית הערב (חמישי, 21:00), עשויים אוהדי מכבי תל אביב להיזכר במפגשים מול האימפריה האוקראינית בשלב הבתים בליגת האלופות ב-2015, אז הפסידו הצהובים פעמיים – 2:0 בחיפה ו-1:0 בחוץ. העניין הוא כי זו הייתה הפעם האחרונה בה צלחה דינמו את שלב הבתים בצ'מפיונס ליג ועלתה לשמינית הגמר. בתקופה שחלפה מאז, היא העפילה לשלב הבתים בליגת האלופות פעם אחת בלבד ב-2020, ובאופן כללי הופעותיה בזירה הבינלאומית כושלות. הפיאסקו המהדהד מול פאפוס השבוע הדגיש זאת באופן מובהק – האוקראינים הפסידו לקפריסאים פעמיים, 1:0 "בבית" בפולין ו-2:0 בחוץ, ונשרו למפעל המשני. אם ייכנעו גם לצהובים, הם יעברו לקונפרנס ליג, והסיכוי של מכבי "לנקום" על מה שקרה לפני עשור בהחלט קיים.

מבחינה תודעתית, דינמו קייב היא אימפריה. בעידן ברית המועצות, היא הייתה הראשונה שליקטה תואר אירופי כאשר הניפה את גביע המחזיקות ב-1975, ואז גברה פעמיים על באיירן מינכן האדירה בסופרקאפ בכיכוכבו של אולג בלוחין. ההישג בגביע המחזיקות שוחזר ב-1986, כאשר הקבוצה של המאמן האגדי ואלרי לובנובסקי היוותה גם את כמעט את כל ההרכב של הנבחרת הסובייטית המלהיבה במונדיאל במקסיקו. גם אחרי קבלת העצמאות, המשיכה דינמו להצליח באירופה, והגיעה לחצי גמר ליגת האלופות ב-1999 עם אנדריי שבצ'נקו הצעיר בחוד.

אבל עכשיו? לא נשאר הרבה מההילה הזו, וגם בזירה המקומית נטלה שחטאר דונצק את ההובלה. היריבה המושבעת בכתום-שחור אף זכתה בגביע אופ"א ב-2009 – הישג עליו בקייב קשה אפילו לחלום במילניום הנוכחי. בהמשך באה המלחמה האכזרית בעקבות הפלישה הרוסית, אשר שיבשה לחלוטין את החיים במדינה בכלל ואת הכדורגל בפרט. לאור הנסיבות, הציפיות נמוכות יותר, אבל הגאווה הלאומית חזקה יותר – ויש כמיהה עצומה לתוצאות חיוביות באירופה שיעזרו להניף את הדגל גבוה יותר. לכן המפלה בליגה האירופית בעונה שעברה הייתה כה דרמטית מבחינת הקהל, והיא צבעה את העונה בצבעים קודרים למרות הזכייה ההיסטורית באליפות.

שחקני דינמו קייב (IMAGO)

אם סופרים את עידן ברית המועצות, זכתה דינמו קייב במאי באליפות מספר 30 שלה במאי. היא עשתה זאת ללא הפסד, עם 20 ניצחונות ו-10 תוצאות תיקו ב-30 מחזורים, והשאירה את שחטאר הרחק מאחור במקום השלישי בפיגור 8 נקודות. זה גם לא היה רחוק מדאבל, אם כי דינמו הפסידה לשחטאר בפנדלים בגמר הגביע. ובכל זאת, כאשר נשאל בלוחין, כפרשן מהצד, על העונה הוא התמקד בעיקר בצד השלילי. "כל הכבוד על האליפות, אבל התאכזבתי מאוד מההופעות בליגה האירופית", אמר מאמן העבר.

הקמפיין לפני שנה התחיל ברגל ימין עם ניצחונות על פרטיזן בלגראד וריינג'רס בסיבובים המוקדמים בליגת האלופות. אלא שאז הפסידה דינמו בפלייאוף לזלצבורג של אוסקר גלוך, נשרה לשלב הליגה של הליגה האירופית והתרסקה לחלוטין. היא פתחה אותו עם הפסדים ל-3 יריבות עדיפות על הנייר – לאציו, הופנהיים ורומא. זה עדיין לא היה אסון, אולם במחזור הרביעי גרמה הרחקה לתבוסה "ביתית" 4:0 מול פרנצווארוש, וזה היה כבר יותר מדי. האוקראינים נכנעו גם לוויקטוריה פלזן הצ'כית ולריאל סוסיאדד, ואת הנקודות הראשונות צברו רק בינואר כאשר סיכויי העליה לשלב הבא אפסו. תיקו 3:3 באיסטנבול מול גלאטסראי היה מלהיב, והיה גם ניצחון 0:1 על ריגה, אך זה לא שינה את הלך הרוח.

המאמן אולכסנדר שובקובסקי ספג ביקורת נוקבת על חוסר היכולת להתמודד בשתי החזיתות, ובחודשי הסתיו נפוצו בתקשורת הדיווחים לפיהם הפיאסקו האירופי עלול היה להביא לכאורה לפיטוריו. הם התבררו כשגויים, ושוער העבר לא רק שרד בתפקידו אלא הביא תואר אליפות יקר. ובכל זאת, כאשר סיכמו את העונה, הופנה אור הזרקורים בעיקר להישגי רוסלן רוטאן שהצעיד את אולכסנדריה הקטנה למקום השני.

שחקני דינמו קייב חוגגים (רויטרס)

שובקובסקי הוא אגדת מועדון כשוער – הוא הצטרף לאקדמיה כילד קטן, לא עזב מעולם ותלה את הכפפות בגיל 41 עם אינספור תארים ו-92 הופעות במדי הנבחרת. את תפקיד המאמן הראשי הוא קיבל באופן זמני בנובמבר 2023 כאשר הקבוצה הייתה במשבר, הצליח לעצור את המפולת והושאר באופן קבוע. 2024/25 הייתה העונה המלאה הראשונה שלו, אך הוא לא בהכרח קיבל את מלוא הקרדיט על האליפות. היו תלונות על משחק מבוקר ומשעמם מדי, ולראיה כבשה דינמו 61 שערים לעומת 69 של שחטאר. פרשנים לא מעטים קבעו כי ההיחלשות של שחטאר, ושל הליגה האוקראינית כולה, היא הסיבה המרכזית לזכיה של דינמו.

האוהדים מבקרים גם את ההנהלה, וליתר דיוק את הבעלים הוותיק איגור סורקיס. הכישלון באירופה נבע בין היתר מבחירה בהמבורג כאצטדיון הביתי, כי הוא היה רחוק מדי מאוקראינה, ותמיכת הקהל בו הייתה נמוכה מהצפוי. "זו הייתה טעות אסטרטגית גדולה, היינו חייבים להישאר בפולין", הודה סורקיס בינואר. ואכן, לובלין נבחרה כ"בית" של דינמו קייב באירופה בעונה החדשה, והקבוצה החליטה להתגורר שם באופן קבוע עד סוף אוגוסט. לצערה הרב, זה לא עזר לה כלל נגד פאפוס. "אנחנו צריכים להתחזק בכל החוליות כדי לשרוד באירופה", טען שובקובסקי אחרי הקריסה, בעוד בתקשורת שוב דיסקסו את הדחתו האפשרית. נכון לעכשיו, ההנהלה העניקה לו גיבוי, אך אין לדעת מה יקרה אם יפסיד גם למכבי תל אביב.

כאלופה, רואה את עצמה דינמו כמייצגת את האומה בעת מלחמה. המדים עוצבו בצבעי דגל אוקראינה, עם נגיעות צהובות-כחולות על הלבן המסורתי של חולצות הבית, וחצאים בצהוב-כחול על מדי החוץ. האוהדים אף גאים בכך שההרכב הראשון נוטה להיות על טהרת האוקראינים, זאת בניגוד לשחטאר שעדיין מתבססת על זרים, ואף מינתה את ארדה טוראן למאמן. הקושי לגייס זרים איכותיים בתקופה זו הוא הסיבה המרכזית לכך, אבל 11 אוקראינים על הדשא מבינים זה את זה טוב יותר, וזה עשוי להתברר כיתרון.

שחקני דינמו קייב חוגגים (IMAGO)

אנדריי ירמולנקו בן ה-35 הוא עדיין הכוכב הגדול והמוכר של הקבוצה, אחרי ששב לקדנציה שניה ב-2023. פעם הוא שיחק עם שובקובסקי בליגת האלופות, כיום הוא משמש סוג של יד ימינו של המאמן על המגרש במטרה להחזיר את הקבוצה למקומה הטבעי. מנהיג נוסף הוא הקפטן ויטאלי בויאלסקי בן ה-32, שצמח במועדון ובילה בו את כל הקריירה. בוגרי אקדמיה מהווים את השלד של דינמו בכל המערכים. הבלם דניס פופוב גדל במועדון, וכך גם המגן הימני אולכסנדר טימצ'יק והמגן השמאלי ולדיסלאב דובינצ'ק. בקישור נותן את הטון וולודימיר ברז'קו שהיה חלק מסגל הנבחרת ביורו 2024, ובחוד מצטיין ולדיסלאב ואנאט שהצטרף לאקדמיה של דינמו בגיל 13.

כיום ואנאט כבר בן 23, ושמו קושר למעבר אפשרי למועדונים בכירים באירופה אחרי שהבקיע 21 שערים בכל המסגרות בעונה שעברה. בדינמו ינסו להשאיר אותו בינתיים, אך ההדחה מליגת האלופות העלתה את הסיכוי לעזיבה. זה נכון גם לגבי הבלם בן ה-20 טראס מיחאבקו שנחשב לאחד הכישרונות הצעירים הבולטים באוקראינה, ואף מעבר לכך. יש להניח כי שניהם יעשו את הצעד הבא בקריירה בקרוב, אבל בוודאי לא לפני המפגשים מול אלופת ישראל.

אם שואלים את הפרשנים והאוהדים, דינמו הייתה חייבת לגבור על פאפוס, אך המציאות הוכיחה אחרת. כעת מצפים באוקראינה לעליונות מול מכבי תל אביב, אולם על הנייר ההבדל האיכותי בין שתי הקבוצות לא גדול במיוחד, והלחץ הפסיכולוגי העצום שמופעל על האוקראינים עשוי לשחק דווקא לטובת נציגת ישראל האחרונה באירופה העונה. דינמו קייב הפכה בתקופה האחרונה ללוזרית באירופה, ולא קל להתמודד עם התווית הזו, במיוחד כאשר המועדון הוא מותג כה חזק מבחינה היסטורית. אם פאפוס הצליחה להדיח אותה, גם מכבי תל אביב יכולה לחלום על כך.