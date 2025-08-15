"אוהדי חיפה ביזיוניים, התנהגות בלתי נתפסת"

רוחות סוערות מאוד בין ראקוב למכבי חיפה. הקבוצה הפולנית הדיחה את הירוקים מאירופה, אבל הכדורגל הוא הדבר הכי שולי לאחר ההתמודדות. סערה בפולין בעקבות השלט של הקהל הישראלי, שרשם: “רוצחים מאז 1939”, בהתייחסות לחלקה של האוכלוסייה הפולנית בשואת יהודי אירופה, אירוע רגיש מאוד במדינה ומה שאפשר להגדיר כפצע פתוח לנוכח העובדה שכל מחנות ההשמדה הנאציים פעלו בשטחה, לצד מקרים של שיתוף פעולה מקומי.

בפולין זעמו על השלט, כאשר באתר ‘MECZYKI’ ערכו ידיעה שלמה שתקפה את הקהל הירוק עם הכרזה בכותרת: “ההתנהגות המגעילה של אוהדי מכבי חיפה היא לא נתפסת”. עוד נרשם: “שלט בזיוני, מאשימים פולנים בהשתתפות בשואה ורצח יהודים במלחמת העולם השנייה”. וזה לא הכל, באתר רשמו: “זה ממש לא נגמר בשלט. הקהל של חיפה התגרה בשחקני ראקוב, אחד האוהדים הביא בובת ראווה וביצע עליה תנועות מיניות”, כשסרטון של כך צורף מה-X (לשעבר טוויטר) של Kamil Glebocki.

נשיא פולין, קרול נברוצקי, הגיב גם הוא עם ציוץ בפלטפורמת X: “הדגל השערורייתי שהציגו אוהדי מכבי חיפה מעליב את זכרם של אזרחי פולין שמתו במלחמת העולם השנייה, כולל שלושה מיליון יהודים. זוהי טיפשות שאין לתאר במילים”.

קרול נברוצקי (IMAGO)

שגרירות ישראל בפולין צייצה גם היא: “התנהגות מחרידה של כמה אוהדים של מכבי חיפה במהלך המשחק נגד ראקוב. למילים ומעשים כאלה, מצד שני הצדדים, אין מקום באצטדיון או בכל מקום אחר, לעולם לא. אירועים מבישים אלה אינם משקפים את רוחם של רוב האוהדים בישראל”.