"הגולים בונוס, מייצגים את מכבי שוב באירופה"

בסופו של דבר מה שחשוב זה שמכבי תל אביב עמדה במשימה. אלופת ישראל רשמה 2:5 בסיכום על חאמרון ספרטנאס והבטיחה שתהיה בוודאות באירופה העונה, כאשר ניצחון במפגש כפול על דינמו קייב יבטיח אירופית, הפסד משמעותו קונפרנס ליג. בינתיים, אחרי הגומלין אתמול (חמישי) דיברו המאמן ז’רקו לאזטיץ’ וכוכב המשחק עידו שחר.

שחר, שרשם צמד ובישול והיה מעורב בכל שער באופן ישיר, אמר: “אני חושב שהתחלנו את המשחק טוב. שלטנו בהתחלה אבל אחרי זה היו לנו דקות פחות טובות שגם הביאו לפנדל ולמזלנו הם החמיצו. אני באמת שמח שהתעשתנו על עצמנו. היה פה מאמץ קבוצתי והכי חשוב שעברנו שלב. אין קהל? לא פשוט לשחק ללא מגרש ביתי, באווירה בלי קהל, זה דורש מכולם להוציא הרבה יותר, את המקסימום. אני שמח שעלינו”.

על צמד השערים והבישול אמר בסיום: “אני שמח מאוד, אבל מבחינתי הגולים והבישול זה רק בונוס. אני הכי שמח וגאה גם בשביל המועדון וגם בשביל האוהדים. אנחנו מייצגים את מכבי עוד שנה באירופה, הבטחנו שלב ליגה. אם לומר את האמת עוד לא השלמנו את המשימה, שהיא להעפיל לליגה האירופית, לשם אנחנו מכוונים. יש לנו משחק מאוד קשה בשלב הבא עם מועדון גדול ועם מסורת באירופה. אנחנו נצטרך לבוא בשיא המוכנות והדריכות בשביל לעבור את שני המשחקים האלה ולעמוד במטרה”.

עידו שחר ואושר דוידה מאושרים (Picture by Pedja Milosavljevic)

המאמן ז'רקו לאזטיץ' סיכם את ההופעה של שחקניו במשחק שנערך ב-TSC ארנה בבאצ'קה טופולה: “במחצית הראשונה לא שלטנו בדברים כפי שרצינו, המשחק היה פתוח מאוד עם יותר מדי הזדמנויות שלהם, עם לא מספיק אחריות ורעב במאבקים. במחצית השנייה שיפרנו את המשחק שלנו. הבטחנו עוד שלב ליגה ואנחנו מצפים למשימות הבאות. בשבוע הבא יש לנו עוד אתגר והזדמנות ואנחנו צריכים להיות טובים יותר כדי להיות בליגה האירופית”.

עוד אמר המאמן לאחר מכן: “ניצחנו והבקענו שערים יפים, אבל יש לנו גם הרבה מה לשפר ועוד הרבה עבודה קשה לפנינו. שערים משנים את הדינמיקה של המשחק וברור שהם חשובים ונותנים לנו ביטחון. דינמו קייב? זו קבוצה שונה, עכשיו יש לנו זמן להתכונן אליה. מחכה לנו הפועל ירושלים ביום ראשון ואז קייב. ברור שזה משחק קשה אבל אתגר נהדר עבורנו ונצטרך להיות טובים יותר”.