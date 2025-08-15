יום שישי, 15.08.2025 שעה 09:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

התמ"ת והמשטרה טרם אישרו את אצטדיון דוחא

כשבוע לבית"ר ירושלים: הגופים ביקשו לתקן מספר ליקויים, במועדון משוכנעים שהמחזור הראשון יהיה שם, האצטדיון בעכו בכוננות. וגם: סאגת הרישום בבקרה

|
אוהדי בני סכנין (חג'אג' רחאל)
אוהדי בני סכנין (חג'אג' רחאל)

אחרי ביקור מוצלח במהלך השבוע של רועי ריינשרייבר שמטפל באישור המגרשים  מטעם ההתאחדות לכדורגל ושאישר את הדשא בדוחא, הגיעו אתמול (חמישי) לאצטדיון בסכנין נציגים של משרד התמ"ת ושל המשטרה שביקשו לתקן מספר ליקוים ולהציב דרישות נוספות על מנת שניתן יהיה לאשר את האצטדיון.

בסכנין משוכנעים שלא תהיה מניעה מלאשר את המגרש אחרי שבימים הקרובים מאד יעשו את הדרישות שהתמ"ת והמשטרה דרשו.  בכל מקרה במידה שסכנין לא תעמוד בדרישות, אצטדיון עכו, שבדרך כלל מהווה מגרש חלופי ביתי של סכנין, יארח את המשחק מול בית"ר, שכזכור ייערך ללא קהל חוץ כך או כך.

גם אתמול עם פרסום המועדים במנהלת נרשם שכרגע המפגש בעכו, והוסיפו כוכבית שאם דוחא מאושר אז המשחק יהיה בדוחא. במקביל טרם נפתרה סאגת הרישום בבקרה של כל שחקני הרכש של המועדון בגלל בעיות טכניות מול פיפ"א שטרם דאגה לפתוח לסכנין אפשרות להעביר את החוב שעומד על סך 180 אלף יורו.

שרון מימר (עמרי שטיין)שרון מימר (עמרי שטיין)

בסכנין אמרו: "מדובר בהליך בירוקרטי שאמור בלחיצת כפתור מצד פיפ"א לאפשר לנו כתובת מייל מסודרת כדי שנוכל להעביר את הכסף ושייתנו לנו לרשום שחקנים בבקרה". העובדה ששרון מימר לא הצליח לחבר את הקבוצה במשחקי גביע הטוטו עלולה להיות לרועץ בהמשך לקבוצה. בסכנין מחפשים שחקן התקפה זר נוסף שיכול לשחק גם כחלוץ וגם ככנף.

