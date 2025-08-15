המלכוד סביב החלוץ והבעיה בעמדה של סיסוקו

מכבי תל אביב ניצחה את חאמרון ספרטנס 1:3 והעפילה לפלייאוף הליגה האירופית. בכך הבטיחו הצהובים קמפיין אירופי גם העונה, כאשר הם שוב יהיו המועדון הישראלי היחיד שלוקח חלק באחד ממפעלי אופ"א עד אמצע העונה לפחות. בסיכום שני המפגשים הקבוצה של ז'רקו לאזטיץ' סיימה עם 2:5, ולצד השמחה הברורה מכך שהבטיחו עוד עונה אירופית, פודקאסט מכבי ת"א אינו יכול להתעלם מהיכולת על הדשא.

עד כה פתיחת העונה של מכבי ת"א מדאיגה מאוד. הבעיה בעמדה של איסוף סיסוקו מייצרת לצהובים קושי רב בניסיון לפתח כדורגל שוטף. חלק מכך גם מוביל לפריכות הגנתית והקבוצה של ז'רקו לאזטיץ' ממשיכה לשמור על ממוצע של ספיגה למשחק, וזה קצת מוזר לדבר על כך גם אחרי שני משחקים מול אלופת מלטה.

לצד כל אלה, ישנו מלכוד שנוצר כעת סביב המכירה המסתמנת של דור תורג'מן לניו אינגלנד, כאשר לאזטיץ' מבחינתו לא רואה את אלעד מדמון כחלוץ מטרה ומבקש חלוץ נוסף במקרה של מכירת תורג'מן. אז איך בדיוק הסגל יהיה מסודר במצב כזה והאם ההנהלה אכן תעניק לו את מבוקשו? וגם, מה עם פטאצ'י ואיזה סגנון משחק עדיף לקחת למפגש מול דינמו קייב בשבוע הבא? רז אמיר, אורן קדוש ותום פלינק מסכמים ונקלעים לוויכוח עצבני במיוחד על סוג הרכש שמיץ' גולדהאר עושה. האזנה נעימה.