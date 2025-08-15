"לא ניתן להדחה מאירופה להרוס את העונה כולה"

הכישלון שבהדחה מאירופה על ידי ריגה למרות ניצחון 1:3 אמש (רביעי), חשפה עד כמה יש עוד הרבה עבודה לעשות בבית”ר ירושלים כדי שהקבוצה תהיה מוכנה העונה למאבקי הצמרת בליגה, לאור הציפיות והגדלת תקציב שכר השחקנים העונה שעומד על כ-31 מיליון שקלים.

בבית”ר הודו כי המשחק הראשון בריגה הוא שזה שהכריע את גורלה של הקבוצה במפעל האירופי. במועדון אומרים: “מחצית ראשונה פנטסטית שלנו, במחצית השנייה היינו פחות טובים, לא מספיק חדים וחלק מהשחקנים נפלו מהרגליים, עכשיו הפנים לליגה, לא ניתן להדחה מאירופה להרוס לנו את העונה כולה”.

כאמור, למרות מחצית ראשונה מצוינת אתמול ברומניה, לשחקנים לא נשארו כוחות למחצית השנייה והם לא הצליחו להפיק מעצמם את היכולת מהמחצית הראשונה. זה אומנם הספיק לניצחון, אך לא הספיק בכדי לעבור שלב מול קבוצה בינונית מלטביה.

טימוטי מוזי חוגג עם עומר אצילי (דוברות בית"ר ירושלים)

וכמו בבית”ר, כשלא הולך המתח גובר, הלחץ מתחיל ואיתו גם עניינים שמחוץ למגרש. הפעם עם מיגל סילבה שהתעמת עם אוהד והספיק ולהתנצל, ובהמשך חוסר הבנה בין הצוות המקצועי לקפטן של הקבוצה ירדן שועה – שהוביל לעימות וחילופי דברים שתפסו את הכותרות אחרי המשחק. אגב, אוהדים רבים שלחו הודעות תמיכה לשוער מיגל סילבה ולקפטן ירדן שועה.

לצד הרעשים מסביב למשחק אתמול, צריך להודות, בית”ר צריכה להשתפר על הדשא. כ-13,000 מנויים שזה שיא למועדון, מצפים לקבל העונה קבוצה חזקה ואיכותית, כשהזרים שהגיעו הם עדיין בגדר חידה. הירושלמים חייבים לשמור על יציבות לאורך 90 דקות, סילבה קאני חייב להילקח בחשבון וכדאי לסגור כמה שיותר מהר על הארכת חוזה עם טימוטי מוזי.

ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

הצטרפות של בלם זר תשפר את הקו האחורי ואם הקבוצה של ברק יצחקי תצליח להציג את היכולת שלה מהמחצית הראשונה אתמול במשך 90 דקות, יש מקום לאופטימיות.

ביום שני תפגוש בית”ר ירושלים את הפועל חיפה במשחק חצי גמר גביע הטוטו, 12,000 אוהדים כבר הבטיחו את מקומם בטדי, זה אומר הכל. ניצחון על הצפוניים ובית”ר תוכל לצאת לדרך חדשה, הפסד בטדי ביום שני והלחץ בבית וגן רק יילך ויגבר.