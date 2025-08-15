ניקולאסקו מתקשה, אלקמאר לוחצת על פטאצ'י

מכבי תל אביב עמדה במשימתה אמש (חמישי) עם 1:3 על חאמרון ספרטנס, אלופת מלטה, בסיבוב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית, בדרך לשלב הפלייאוף של מוקדמות המפעל מול אלופת אוקראינה, דינמו קייב. הצהובים סיימו את שני המשחקים עם 2:5 בסיכום המפגשים ועדיין, לצד העובדה שהם הנציגים היחידים של ישראל במפעלי אופ"א גם העונה, היכולת מדאיגה.

מי שמתקשה מאוד להיכנס לעניינים הוא יון ניקולאסקו. החלוץ שנרכש ב-1.4 מיליון אירו הקיץ בינתיים לא מצליח להשתלב כמו שציפו ובקבוצה מודאגים מכך מאוד. החילוף במחצית היה אחרי שפעם נוספת הוא לא הצליח להגיע אפילו למצב הבקעה אחד, ואף התקשה לנצח מאבקים מול בלמי היריבה. דור תורג'מן שעלה במחצית השנייה גם לא הבריק במיוחד, ועדיין, הצליח לעשות הרבה יותר על הדשא בדקות שלו.

בהינתן שתורג'מן יימכר בימים הקרובים, תעלה במכבי ת"א סוגיה מעניינת מאוד, כאשר לאזטיץ', שנכון להיום לא משתמש באלעד מדמון כחלוץ מטרה ולא רואה בו כשחקן קלאסי לעמדה הזאת, ואף הבהיר שהוא רוצה שתורג'מן יישאר ולא יימכר, יצטרך או להתחיל לשחק עם מדמון כחלוץ מטרה או שההנהלה תצטרך למצוא לו חלוץ אחר, וזו בעיה.

אלעד מדמון (Picture by Pedja Milosavljevic)

תורג'מן עלול להיות רק אחת מבין כמה עזיבות המאיימות להתרחש עוד הקיץ בקריית שלום. אלקמאר ההולנדית לוחצת על פטאצ'י דרך סוכנו ומנסה להוביל לעסקה בהקדם. הברזילאי מתקשה מתחילת העונה לשים את הדברים האלה בצד, וזה ניכר על המשחק שלו. לא סתם הוא איבד את מקומו בהרכב, וגם אמש כאשר עלה כמחליף, לא נראה טוב. הסיטואציה סביבו וסביב תורג'מן היא בעייתית, שכן שני השחקנים רוצים לעבור ליעד אחר ומכבי ת"א לא מצליחה להפיק מהם תועלת במקביל.

אין עוררין שעזיבה של שניהם תהיה מכה גדולה ותהיה חייבת לקבל מענה, בטח בסיפור של פטאצ'י, שמשחק בסגנון מאוד ייחודי למשחקו של לאזטיץ' ולא יהיה פשוט להחליף אותו בשחקן אחר כל כך מהר. בסיפור של תורג'מן יש חלון העברות שדוחק (21.8), אולם אצל הברזילאי אולי אפשר יהיה למשוך את זה עד אחרי המשחקים מול דינמו קייב - אם כי ביכולת הנוכחית שלו, לא בטוח בכלל שזה יעזור.

שחקני מכבי תל אביב (Picture by Pedja Milosavljevic)

מה שבטוח הוא שאצל האלופה לא אוהבים את מה שקורה הקיץ. לצד פרידות משחקנים משמעותיים, הפיתוי שמוצע לשחקנים הצעירים והמוכשרים של המועדון מייצר חוסר שקט תמידי וגם מפריע לקמפיין האירופי. לצד כל אלה, אף אחד לא מרוצה מאיך שהקבוצה נראית וגם מכך שהיא עדיין שווה ספיגה בכל משחק. משהו מהדברים יהיה חייב להיפתר עד המשחק מול דינמו קייב שאומנם נראתה רע מאוד מול פאפוס, אך אינה משוכה קלה בדרך לליגה האירופית - שם רוצים הצהובים להיות.

בצד החיובי, עידו שחר שקיבל אמש הזדמנות נוספת מלאזטיץ', הוכיח כי היא הייתה מוצדקת עם שני שערים ובישול. הקשר עד כה לא הצליח לבוא לידי ביטוי במשחקים הקודמים העונה, אך אמש אחרי שכבש את הראשון, נפתח וככל שנקפו הדקות, הלך והשתפר. בסיום שיחק בעמדה של דור פרץ שהוחלף, ואף בישל משם בצורה יפה לאושר דוידה. מי ששוב נכנס כמחליף והיה טוב הוא איתמר נוי, כשבסופו של דבר לאזטיץ' בחר ללכת עם עידו שחר ולא עם נוי בהרכב.

ז'רקו לאזטיץ ושחקני מכבי ת"א (Picture by Pedja Milosavljevic)

ההחלטה הזו הוכיחה את עצמה בפן של שחר, אך נוי שסיים את המשחק כקשר אחורי, מוכיח שהוא יכול להיות אלטרנטיבה לאיסוף סיסוקו שעד כה לא מציג משחקים טובים העונה. כמובן שהתחרות הזו רק תלך ותעלה מעכשיו, עם כניסתו של כריסטיאן בליץ' לעניינים. הסיבה לכך שעלי קמארה לא פתח אמש נעוצה לא מעט גם בכך שאם היה סופג כרטיס צהוב, לא היה יכול לשחק נגד דינמו קייב בשבוע הבא.

הייטור שקיבל הזדמנות, ינסה להרשים יותר במשחק הדירוג של גביע הטוטו מול הפועל ירושלים ביום ראשון, שם מספר רב של שחקנים יקבלו הזדמנות להסיר חלודה ואולי גם יסדרו כאב ראש ללאזטיץ' לקראת פלייאוף הליגה האירופית.