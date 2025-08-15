יום שישי, 15.08.2025 שעה 01:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

"אף אחד לא יכול לערער על האהבה שלי לבית"ר"

השוער מיגל סילבה שהתעמת עם אוהדים לאחר ה-1:3 על ריגה וההדחה מאירופה התנצל: "הייתי מתוסכל מההדחה, כשראיתי שלא כיבדו אותי לא יכולתי להכיל זאת"

|
מיגל סילבה (עמרי שטיין)
מיגל סילבה (עמרי שטיין)

אחרי שבית”ר ירושלים הודחה מאירופה, נרשם עימות בין שוער הירושלמים מיגל סילבה למספר אוהדים של הקבוצה שקיללו אותו, כאשר מספר סדרנים נאלצו להפריד והשוער היה כעוס מאוד. 

הקבוצה של ברק יצחקי ניצחה 1:3, אבל הפסידה 4:3 בסיכום והודחה בסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג לאחר שהייתה קרובה לקאמבק גדול.

מיגל סילבה כתב התנצלות בסטורי שלו: "אם העלבתי מישהו עם ההתנהגות שלי בסיום המשחק אני מתנצל. אף אחד לא יכול לערער על האהבה שלי לבית"ר ועל הרצון שלי לנצח”.

“נתתי הכל על המגרש והייתי מתוסכל מאוד מזה שהודחנו. מעולם לא חשבתי לא לכבד אוהד של בית"ר, אז כשראיתי שזה קרה לי לא יכולתי להכיל את זה. אבל העבודה שלי היא גם להתמודד עם זה אז אני מצטער. בואו נדחוף לעוד, יאללה בית"ר", הוסיף.

