אחרי שבית”ר ירושלים הודחה מאירופה, נרשם עימות בין שוער הירושלמים מיגל סילבה למספר אוהדים של הקבוצה שקיללו אותו, כאשר מספר סדרנים נאלצו להפריד והשוער היה כעוס מאוד.

הקבוצה של ברק יצחקי ניצחה 1:3, אבל הפסידה 4:3 בסיכום והודחה בסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג לאחר שהייתה קרובה לקאמבק גדול.

מיגל סילבה כתב התנצלות בסטורי שלו: "אם העלבתי מישהו עם ההתנהגות שלי בסיום המשחק אני מתנצל. אף אחד לא יכול לערער על האהבה שלי לבית"ר ועל הרצון שלי לנצח”.

“נתתי הכל על המגרש והייתי מתוסכל מאוד מזה שהודחנו. מעולם לא חשבתי לא לכבד אוהד של בית"ר, אז כשראיתי שזה קרה לי לא יכולתי להכיל את זה. אבל העבודה שלי היא גם להתמודד עם זה אז אני מצטער. בואו נדחוף לעוד, יאללה בית"ר", הוסיף.