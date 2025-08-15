"המשחק הקודם חתם את הגולל על שני המפגשים"

בית”ר ירושלים אמנם רשמה הערב 1:3 על ריגה במסגרת המשחק השני של הסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג, אך למרות הניצחון סיימה את דרכה באירופה מוקדם מהצפוי בעקבות 3:0 שסחבה מהמפגש הקודם, ששלח את הלטבים לפלייאוף המפעל עם 3:4 בסיכום.

לאחר המשחק דיבר מאמן הצהובים שחורים, ברק יצחקי: “מאכזב. המשחק נפתח בדיוק כמו שרצינו במחצית הראשונה. שטפנו את המגרש, היינו הרבה הרבה יותר טובים, הבקענו שני שערים ויכולנו להבקיע עוד שניים שלושה, לא הצלחנו לעשות את זה. המחצית השנייה נפתחה בעצלתיים אבל גם אז ידענו להשתלט על המשחק, במחצית שהייתה פחות טובה שלנו והגענו להזדמנויות שלא הצלחנו להבקיע, ובסוף לצערי ספגנו בדקות האחרונות. רציתי לייצר עוד איזושהי הזדמנות עם קצת בלאגן ופחות סדר, כמובן שלא היה מה להפסיד, לצערי ספגנו ולא הצלחנו לעלות וחבל”.

“יש הרבה נקודות חיוביות במשחק. הקצב שלנו במחצית הראשונה, אם נשווה למשחק הקודם, זה משחק אחר לחלוטין. אני בטוח שריגה הייתה בהלם כשראתה שזו לא בית”ר של שבוע שעבר. אני יכול לקחת הרבה דברים טובים מהמשחק שייתנו אופטימיות להמשך, אבל בסוף אני יוצא בלי לעלות שלב אחרי שעשינו הרבה ממאוד דברים יפים וזה חבל. זה היה בר ביצוע למרות שזה היה קשה. להבקיע שלושה וארבעה שערים זה לא פשוט, חבל אבל צריך גם להגיד מילה טובה לשחקנים”.

ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

“בסוף המשחק גם היינו יכולים לסיים את המשחק ולשלוח אותו להארכה, אבל בעשר הדקות האחרונות המשחק היה מאוד מפוזר וגם עם התפזורת הזו על המגרש הצלחנו להגיע למצבים. אני מרגיש שהגיע לנו יותר, אולי המשחק החלש בלשון המעטה שלנו בשבוע שעבר, חתם את הגולל על שני המפגשים האלה”.

“האוהדים ריגשו אותנו מאוד לאורך כל המשחק. גם בסוף המשחק למרות שהודחנו הם עודדו. הקהל הזה יודע להעריך שקבוצה רצה ונלחמת, וגם שלא עלינו אני בטוח שהם מאוכזבים מאוד. אין אוהד בית”ר היום שלא מאוכזב שלא עלינו, אבל מצד שני הם יודעים להעריך את הרצון והיכולת של השחקנים היום. לצערנו זה לא הספיק ונקווה לגרום להם הרבה רגעי אושר כי הם תמיד נותנים את הדחיפה והם תמיד נמצאים איתנו, בכל רגע”.