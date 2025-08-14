פורסמו מועדי מחזורי הפתיחה בליגה הלאומית

עונת 2025/26 בליגה הלאומית מתקרבת אלינו בצעדי ענק, כאשר עשרה ימים בלבד נותרו עד לפתיחתה, והיום (חמישי) פורסמו כל המועדים והאצטדיונים של שני מחזורי הפתיחה בליגה השנייה בטיבה בישראל.

מחזור ראשון

יום ראשון, 24.8, 19:30

עירוני מודיעין – הפועל נוף הגליל

מ.ס קריית ים – הפועל רעננה

הפועל ר”ג – הפועל עכו

הפועל ראשל”צ – בני יהודה

הפועל כפ”ס – מכבי יפו

יום שני, 25.8, 19:30

הפועל כפר שלם – מכבי פ”ת

מכבי הרצליה – הפועל עפולה

מ.ס כפר קאסם – הפועל חדרה

מחזור שני

יום ראשון, 31.8, 19:00

הפועל חדרה – עירוני מודיעין

הפועל עכו – מ.ס כפר קאסם

הפועל רעננה – מכבי הרצליה

מכבי פ”ת – הפועל כפ”ס

בני יהודה – הפועל כפר שלם

יום שני, 1.9, 19:00

מכבי יפו – הפועל ר”ג

הפועל עפולה – הפועל ראשל”צ

הפועל נוף הגליל – מ.ס קריית ים