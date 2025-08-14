יום שישי, 15.08.2025 שעה 01:32
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

פורסמו מועדי מחזורי הפתיחה בליגה הלאומית

נקבעו התאריכים והשעות למחזורי הפתיחה בליגה השנייה בטיבה בארץ. בני יהודה תפתח ב-24.8 אצל ראשל"צ, מכבי פ"ת יום אחרי אצל כפר שלם. ומתי חדרה?

|
מאור ביטון בועט (ראובן שוורץ)
מאור ביטון בועט (ראובן שוורץ)

עונת 2025/26 בליגה הלאומית מתקרבת אלינו בצעדי ענק, כאשר עשרה ימים בלבד נותרו עד לפתיחתה, והיום (חמישי) פורסמו כל המועדים והאצטדיונים של שני מחזורי הפתיחה בליגה השנייה בטיבה בישראל.

מחזור ראשון

יום ראשון, 24.8, 19:30
עירוני מודיעין – הפועל נוף הגליל 
מ.ס קריית ים – הפועל רעננה
הפועל ר”ג – הפועל עכו 
הפועל ראשל”צ – בני יהודה
הפועל כפ”ס – מכבי יפו

יום שני, 25.8, 19:30
הפועל כפר שלם – מכבי פ”ת
מכבי הרצליה – הפועל עפולה
מ.ס כפר קאסם – הפועל חדרה

מחזור שני

יום ראשון, 31.8, 19:00
הפועל חדרה – עירוני מודיעין 
הפועל עכו – מ.ס כפר קאסם
הפועל רעננה – מכבי הרצליה
מכבי פ”ת – הפועל כפ”ס
בני יהודה – הפועל כפר שלם

יום שני, 1.9, 19:00
מכבי יפו – הפועל ר”ג
הפועל עפולה – הפועל ראשל”צ
הפועל נוף הגליל – מ.ס קריית ים

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */