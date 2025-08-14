יום שישי, 15.08.2025 שעה 01:31
ברוקלין ופורטלנד ייפגשו פעמיים בחודש מרץ

הנציגים הישראלים ב-NBA יחכו למפגשים עד לשלהי העונה. אבדיה יתמודד מול לוקה והלייקרס כבר בשבוע הראשון, וולף ושרף יארחו את סטף קרי בסוף דצמבר

דני וולף ובן שרף (ברוקלין ו-IMAGO)
דני וולף ובן שרף (ברוקלין ו-IMAGO)

לוח המשחקים המלא של העונה הסדירה של ה-NBA פורסם הערב (חמישי), ועמו נודע מתי יתקיימו כמה מהמפגשים המעניינים של הנציגים הישראלים בליגה הטובה בעולם. “הדרבים כחול-לבן” יתקיימו בהפרש של שבוע אחד מהשני: ב-16.03 דני וולף ובן שרף יארחו את אבדיה ופורטלנד בניו יורק (בין שני לשלישי), וב-23.03 יעשו הרוקיז של הנטס את הדרך ההפוכה לצד המערבי בין שני לשלישי).

משחק הפתיחה של ברוקלין יחול ב-22.10 כאשר יתארחו אצל שארלוט הורנטס, וחמישה ימים לאחר מכן יתקלו וולף ושרף בסופרסטאר בדמות קווין דוראנט עם יוסטון רוקטס המתחדשת. לנטס צפוי מסע חוץ קשוח בסוף ינואר, במהלכו תתמודד מול חמש קבוצות במהלך תשעה ימים. את האלופה אוקלהומה סיטי ת’אנדר ייפגשו לראשונה ב-20.02. מול הרוקי מדובר קופר פלאג ישחקו הישראלים ב-12.01.

הטרייל בלייזרס יחלו גם הם את העונה ב-22.10 כשיארחו את מינסוטה טימברוולבס, אך יומיים לאחר מכן תגיע לאורגון גולדן סטייט ווריירס כדי לעצור את “טורבו” בדרך לסל. משם ימשיכו אבדיה וקבוצתו לצמד משחקי חוץ קשוחים בלוס אנג’לס מול הקליפרס והלייקרס בהתאמה, וכשבוע לאחר מכן יתמודדו בבית מול האלופה המכהנת. 

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

בהנחה שפורטלנד תצליח להגיע למאזן מוצלח לאחר פגרת האולסטאר, המאבק על מקום בפלייאין יהיה קשוח במיוחד, שכן החודש האחרון יזמן לישראלי הבכיר שני מפגשי חוץ עם דנבר נאגטס של יוקיץ’, שניים מול הקליפרס ועוד משחק מול יאניס ומילווקי באקס בבית.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

המשחקים המרכזיים:  

משחקי הפתיחת העונה (21.10):

אוקלהומה סיטי ת’אנדר – יוסטון רוקטס

לוס אנג’לס לייקרס – גולדן סטייט ווריירס

משחקי חג המולד (25-26.12):

ניו יורק ניקס – קליבלנד קאבלירס

אוקלהומה סיטי ת’אנדר – סן אנטוניו ספרס

לוס אנג’לס לייקרס – יוסטון רוקטס

גולדן סטייט ווריירס – דאלאס מאבריקס

דנבר נאגטס – מינסוטה טימברוולבס

*משחקי הנוקאאוט של הגביע ייערכו בין ה-09-16 לדצמבר 2025.

*סוף שבוע האולסטאר ייערך בין ה-13-15 לפברואר 2026.

