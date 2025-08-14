מתקרבים לעסקה: דור תורג'מן בדרך לניו אינגלנד

חלוץ מכבי תל אביב, דור תורג’מן, בדרך לניו אינגלנד רבולושן מה-MLS. כשבוע לפני סיום מועד ההעברות בארה”ב (21.8), האמריקאים הגדילו את ההצעה על הכישרון הצעיר של הצהובים ומוכנים לשלם עליו כ-5 מיליון דולר, ובכך הם מתקרבים לדרישה של מיץ’ גולדהאר עבור השחקן.

תורג’מן עלה הערב (חמישי) כמחליף במחצית מול חאמרון בניצחון 1:3 של האלופה בדרך לפלייאוף הליגה האירופית, וזאת כאשר המאמן, ז’רקו לאזטיץ’, ביקש להשאיר את השחקן – אך אחרי שהאמריקאים הגדילו את ההצעה עליו, נראה כי הכיוון הוא לעסקה.

נציגיה של ניו אינגלנד הגיעו למעשה לצפות בשחקן במשחק של הצהובים מול פאפוס בקפריסין, שם הם נפגשו עם נציג הבעלים, ג’ק אנגלידיס, דנו איתו על העסקה ומשם המשא ומתן נכנס להילוך גבוה יותר עד הגדלת ההצעה על השחקן.

מיץ' גולדהאר וג'ק אנגלידיס ביציע. יאשר את העסקה? (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

בהנחה וגולדהאר לא מכין כאן הפתעה של הרגע האחרון ויסרב להצעה, נראה כי תורג’מן ערך הערב את משחקו האחרון במדים הצהובים, שכן כדי להשלים מעבר לארה”ב לפני סגירת החלון שם הוא יצטרך לצאת כבר בתחילת השבוע על מנת לעבור בדיקות רפואיות בזמן.