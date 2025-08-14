יש מועדים: הפועל ת"א מוציאה את הליגה לדרך

אחרי יום דרמטי במיוחד יש ודאות לגבי מי תהיה באירופה ומי לא, כשרק מכבי ת”א תשחק במפעל. הוודאות הזו גרמה לכך שמנהלת הליגה יכולה לפרסם את המועדים של המשחקים בליגת העל, כאשר אכן הדבר קרה וכעת נודע הימים והשעות של המחזור הראשון והשני של עונת 2025/26.

מחזור ראשון

יום שבת, 23.8

הפועל ת”א – עירוני ק”ש – 20:15

הפועל ירושלים – מ.ס אשדוד – 20:15

עירוני טבריה – הפועל חיפה – 20:30

מכבי חיפה – מכבי בני ריינה – 20:30

יום ראשון, 24.8

מכבי נתניה – הפועל ב”ש – 20:15

יום שני, 25.8

בני סכנין – בית”ר ירושלים – 20:00

הפועל פ”ת – מכבי ת”א – נדחה

מחזור שני

יום שבת, 30.8

מכבי בני ריינה – הפועל ת”א – 20:15

עירוני ק”ש – הפועל פ”ת – 20:15

הפועל חיפה – הפועל ירושלים – 20:15

מ.ס אשדוד – בני סכנין – 20:30

הפועל ב”ש – עירוני טבריה – 20:30

יום ראשון, 31.8

בית”ר ירושלים – מכבי חיפה – 20:30

מכבי ת”א – מכבי נתניה – 20:00