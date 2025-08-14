יום חמישי, 14.08.2025 שעה 21:17
כדורגל ישראלי

אופ"א אסרה שלטים למען החזרת רום ברסלבסקי

שערורייה מבישה והצביעות חוגגת: יממה לאחר התקרית בסופר קאפ, הארגון מנע ממשפחת החטוף הישראלי להניף מסרים הקוראים להשבתו במשחק של בית"ר בבוקרשט

השלט להשבת רום ברסלבסקי (אלון אוחיון)
השלט להשבת רום ברסלבסקי (אלון אוחיון)

שערורייה באירופה: יממה בלבד לאחר שאופ״א פרשה שלט ענק על הדשא לפני משחק הסופר קאפ בין פאריס סן ז’רמן לטוטנהאם באודינה שבאיטליה, עם הכיתוב “הפסיקו להרוג ילדים. הפסיקו להרוג אזרחים”, מנעה התאחדות הכדורגל האירופית ממשפחת החטוף רום ברסלבסקי להניף שלטים ודגלים עם קריאה להשבתו מהשבי במשחק של בית״ר ירושלים מול ריגה בבוקרשט.

בעוד שמסר פוליטי נגד מדינת ישראל קיבל אמש (רביעי) במה רשמית ומרכזית, המסר הבסיסי והאנושי ביותר, קריאה להצלת חייו של רום ברסלבסקי, אזרח יהודי, שנחטף על ידי חמאס ונמצא בשבי כבר יותר משנה ועשרה חודשים, נפסל על ידי אופ״א.

השלטים שנאסרו נשאו את תמונתו של רום ואת הכיתובים: “את אחי אנוכי מבקש”, “Bring back Rom” ושלט נוסף באנגלית: “The voice of my brother’s blood is calling to me from the Tunnels – Bring Rom and the rest of our hostages home”.

עמית ברסלבסקי אחיו של רום שנוכח באיצטדיון מאשים את אופ״א באנטישמיות בוטה: “אתמול הציגה אופ״א שלט ענק שקרי הקורא להפסיק להרוג ילדים ואזרחים, אך היום היא מונעת מאיתנו להניף שלטים הקוראים להשבת רום הביתה. זה לא רק צביעות, זו אנטישמיות”.

עוד הוסיף עמית: “כשמדובר ביהודי חי, חטוף, הם מעדיפים להשתיק את המסר ולהפנות את המבט. אנו דורשים מאופ״א לשנות את ההחלטה המבישה ולאפשר לנו להניף את דגלו ושלטיו עד שישוב חי ובריא לביתו”.

"היוזמה שאוהדי בית"ר עשו למעננו מדהימה"

רק לפני יומיים, עמית אחיו של רום, התראיין לתוכנית “שיחת היום” של ONE ודיבר על היוזמה המרגש במיוחד של הקהל הצהוב-שחור, שגייסו כסף כדי להטיס 4 מבני המשפחה עם הקבוצה לבוקרשט בשביל להעביר את המסרים שלהם להשבת רום במשחק מול ריגה.

“לא קל, לא פשוט. היוזמה שעשו אוהדי בית”ר מדהימה, לא ביקשתי כלום, לא שאלתי, הם הבינו שאחי אוהד בית”ר והם דאגו ליוזמה מבורכת ואני מאוד מכבד את זה ומוקיר תודה עליה. איפה שאפשר להשמיע את הקול של רום, איפה שנוכל להראות את הסרטונים, אנשים צריכים לראות מה עוברים שם, אנשים צריכים להבין”, אמר אז עמית.

