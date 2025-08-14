יום חמישי, 14.08.2025 שעה 21:17
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

תוקם יחידה מיוחדת למלחמה בשחיתות בספורט

דרמה גדולה מאוד: בחדשות 13 חשפו שלהב 433 תקים יחידה נגד מכירות משחקים ושחיתות בספורט עם 33 קצינים וחוקרים, ותקציב של כ-20 מיליון שקלים בשנה

כדורגל פומה (IMAGO)
כדורגל פומה (IMAGO)

להב 433 מקימה יחידה מיוחדת למלחמה בשחיתות בספורט ומכירות משחקים. היחידה תכלול 33 קצינים וחוקרים ותתוקצב בסכום של כ-20 מיליון שקלים בשנה, ומה שהיה צריך לקרות כבר לפני שנים רבות קורה, כך דיווח וחשף היום (חמישי) אלי סניור, כתב חדשות 13.

ההערכה היא שבישראל בהימורים בלתי חוקיים מתגלגל בשוק השחור כ-20 מיליארד שקל בשנה. כזכור, רק בעונה החולפת חווינו דרמה ענקית בנושא, כששינו זוארץ קיבל החלטה דרמטית ביותר וסגר את ליגה א’ צפון בעקבות חשד להטיית משחקים. במהלך הסאגה הושעו לא מעט שחקנים ודמויות מליגה א’ צפון.

כזכור, פרסמנו גם כאן ב-ONE שלאחר שליגה א' נסגרה, נראה שמפעילי ההימורים הבלתי חוקיים חיפשו להמר על משחקים בליגות העליונות. ההימורים הגיעו עד לסין, וישנם חשודים שמפעילים את התעשייה הזו. גם משחקי הכדורסל נכנסו למעגל ההימורים הבלתי חוקיים, ומידע בנושא הועבר למשטרה.

