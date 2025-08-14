הצביעו: האם ספסול פטאצ'י ותורג'מן נכון?

שלוש נציגות ישראליות ישלימו הערב (חמישי) את משחקי הגומלין בזירה האירופית שלהן. הראשונה, מכבי תל אביב, תפגוש את חאמרון ספרטנס כשהיא ביתרון 1:2 מהמשחק הקודם ותנסה להפעיל לשלב הפלייאוף בליגה האירופית ולהבטיח עונה אירופית. השנייה, מכבי חיפה, מגיעה ביתרון 0:1 על ראקוב, ותנסה לשמור על התוצאה. בית”ר ירושלים, מגיעה בפיגור 3:0 ותנסה לעשות את הבלתי ייאמן.

כעת, עם פרסום ההרכבים, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות: האם ההחלטה לספסל את ווסלי פטאצ’י ודור תורג’מן נכונה? האם בית”ר ירושלים תסתדר ללא ירדן שועה ודור מיכה והאם מערך שלושת הבלמים הוא הנכון ביותר למכבי חיפה? הצביעו בוואטסאפ