יום חמישי, 14.08.2025 שעה 20:11
כדורסל עולמי  >> יורוליג

חוזר ליורוליג: תומא הרטל חתם בווילרבאן

אגדת המפעל, אשר בשנים האחרונות עבר ברוסיה, סין ובקורוניה הקטנה מספרד, שב בגיל 36 אל הבמה הגדולה באירופה, ויצטרף לקבוצה הצרפתית לעונה אחת

|
תומא הרטל (IMAGO)
תומא הרטל (IMAGO)

חוזר אל הבמה הגדולה: הגארד תומא הרטל, ששיחק לאורך הקריירה באסקוניה, ברצלונה, אנדולו אפס וריאל מדריד, שב ליורוליג בגיל 36 וישחק במדיה של ווילרבאן ליון.

הגארד, שחתם לעונה אחת בקבוצה הצרפתית, עבר בשנים האחרונות בזניט סנט פטרסבורג הרוסית, שנז’ן ליאופארד הסינית וסיים את העונה החולפת במדי קורוניה הספרדית, ולמעשה יציין בכורה מחודשת במפעל לראשונה מאז עונת 2021/22 בה שיחק במדי הבלאנקוס.

הצרפתי רשם לאורך 17 עונותיו 9.7 נקודות ו-5.1 אסיסטים בממוצע למשחק בכל המסגרות, וזכה מספר תארים אישיים, ביניהם מלך האסיסטים של היורוליג בעונת 2015/16, פעמיים ה-MVP של הגביע הספרדי ומלך האסיסטים של הליגה הטורקית.

תומאס הרטל במדי צרפת (רויטרס)תומאס הרטל במדי צרפת (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */