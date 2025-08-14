חוזר ליורוליג: תומא הרטל חתם בווילרבאן

חוזר אל הבמה הגדולה: הגארד תומא הרטל, ששיחק לאורך הקריירה באסקוניה, ברצלונה, אנדולו אפס וריאל מדריד, שב ליורוליג בגיל 36 וישחק במדיה של ווילרבאן ליון.

הגארד, שחתם לעונה אחת בקבוצה הצרפתית, עבר בשנים האחרונות בזניט סנט פטרסבורג הרוסית, שנז’ן ליאופארד הסינית וסיים את העונה החולפת במדי קורוניה הספרדית, ולמעשה יציין בכורה מחודשת במפעל לראשונה מאז עונת 2021/22 בה שיחק במדי הבלאנקוס.

הצרפתי רשם לאורך 17 עונותיו 9.7 נקודות ו-5.1 אסיסטים בממוצע למשחק בכל המסגרות, וזכה מספר תארים אישיים, ביניהם מלך האסיסטים של היורוליג בעונת 2015/16, פעמיים ה-MVP של הגביע הספרדי ומלך האסיסטים של הליגה הטורקית.