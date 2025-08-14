יום חמישי, 14.08.2025 שעה 21:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
אצילי וקאלו בהרכב בית"ר ירושלים מול ריגה

פורסם ההרכב של ברק יצחקי לקראת גומלין מוקדמות הקונפרנס ליג ב-20:30, בו הקבוצה מהבירה תנסה למחוק פיגור 3:0 מהמשחק הראשון. גם טבארש ולוי בפנים

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים בפתיחה (דוברות בית"ר ירושלים) (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

מסעה האירופי של בית”ר ירושלים ימשיך הערב (חמישי, 20:30) כאשר היא תארח ברומניה את ריגה למשחק השני בסיבוב השלישי של הקונפרנס ליג. הקבוצה מהבירה, אשר הובסה 3:0 במשחק הראשון, תנסה לחולל מהפך אדיר ולעלות לשלב הפלייאוף של המפעל.

הרכב בית”ר: מיגל סילבה, זוהר זסנו, גיל כהן, בריאן קארבלי, אריאל מנדי, איילסון טבארש, ירין לוי, עדי יונה, טימוטי מוזי, עומר אצילי, ג'ובנסקו קאלו.

קבוצתו של ברק יצחקי יודעת כי היא עומדת בפני משימה קשה במיוחד. במשחק הראשון מול הלטבים, חניכיו הציגו יכולת נרפית בהגנה שהובילה לתוצאה שיהיה קשה מאוד לחזור ממנה, במיוחד כשהם לא מארחים בביתם.

הקבוצה מהבירה שואפת לחולל מהפך מדהים, ותוכל לעשות זאת בעזרת יכולת התקפית עילאית. במידה ותצליח במשימתה, היא תעפיל לשלב הפלייאוף של המפעל השלישי בחשיבותו בכדורגל האירופי ותעשה צעד משמעותי לעבר השתתפות בו.

לעומתה, היריבה הלטבית מגיעה במטרה ברורה לשמור על התוצאה ולהעפיל לשלב הבא ללא הסתבכויות מיותרות, ותעשה כל שביכולתה על מנת לעצור את ההתקפה הירושלמית מלהפתיע אותה.

