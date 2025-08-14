מדמון וניקולסקו בהרכב מכבי ת"א מול חאמרון

מסעה האירופי של מכבי תל אביב ימשיך הערב (חמישי, 21:00), כאשר היא תארח בסרביה את חאמרון ספרטנס למשחק השני בסיבוב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית. אצל האלופה הישראלית יודעים כי תוצאה טובה הערב תבטיח להם ההעפלה לשלב הפלייאוף של המפעל ולמעשה תבטיח עונה אירופית.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, נמניה סטואיץ’, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, דור פרץ, עידו שחר, אושר דוידה, אלעד מדמון ויון ניקולאסקו.

הצהובים יגיעו להתמודדות לאחר שלא הרשימו כלל במשחק הראשון בין שתי הקבוצות, והציגו יכולת ירודה שלא תאמה את הציפיות במועדון. חניכיו של לאזטיץ’ היו זקוקים למהפך, שהגיע על ידי אלעד מדמון עמוק בתוספת הזמן, על מנת להבטיח את הניצחון ולהשיג מקדמה לגומלין.

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

למרות היכולת הרעה, במכבי תל אביב מודעים לכך שתוצאה מספקת תבטיח להם השתתפות באחד ממפעלי אופ”א בעונה הקרובה, כאשר מטרתם היא כמובן להעפיל לליגה האירופית.

מנגד, היריבה תגיע ללא רגשי נחיתות. היא הוכיחה במשחק הקודם כי היא לא באה לשמש תפאורה, ותעשה את כל מאמציה על מנת להפריע לקבוצה הישראלית להשלים את משימתה.