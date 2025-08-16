"לא צריכה שידברו עליי כדי לדעת מה אני שווה"

גל רביב, הכוכבת הגדולה של נבחרת העתודה והשם החם ביותר בכדורסל הנשים הישראלי היום, נמצאת בדיוק בתחילת הדרך שלה למעלה. בראיון מיוחד היא מספרת על ההחלטה האמיצה לעזוב את הבית ואת ישראל בגיל 15.5 ולעבור לארצות הברית, על החלום הגדול שלה, להיות שחקנית מובילה ב-WNBA, על ההשוואה הבלתי נמנעת ללירון כהן ועל הבחירה במיאמי כתחנה הבאה במסע שלה בדרך לפסגה.

התחלת בכלל כהתעמלות קרקע, איך הכרת את הכדורסל?

״ההורים שלי היו שחקנים, אמא שלי ברמת חן ואבא שלי שיחק לכיף בתיכון בפלורידה אז הם הביאו אותי לחוג כדורסל והתאהבתי בזה״.

מתי הבנת שכדורסל זה מה שאת רוצה לעשות בחיים?

״לא יודעת להגיד אם הבנתי את זה בעבר, אבל בכיתה ד’ העבירו אותי מחוג לליגה. ואמרתי וואו, נהניתי מזה והייתי טובה לגיל שלי אז המשכתי״.

גל רביב (FIBA)

למה החלטת לעשות את המעבר לארצות הברית ומה זה תרם לך?

”זאת הייתה החלטה בין הקשות שהיו לי בגיל 15.5 לעזוב את הבית. היו כל כך הרבה התלבטויות ואנשים שייעצו לי מלא דברים, בסוף ההחלטה הייתה שלי לעבור, למה? הרגשתי שאני צריכה למצוא אתגר חדש מאיפה שהייתי כדי להתקדם ולהגיע לאן שאני רוצה. בדיעבד זאת הייתה החלטה ממש טובה. הכרתי את הסגנון האמריקאי בגיל צעיר, בהתחלה חטפתי שוק, אבל עכשיו אני רגילה, עברתי תהליך של בנות שגדלות בארצות הברית. השתפרתי בכדורסל״.

את מרגישה שזה שהיית קצת מתחת לרדאר ולא בארץ תרם לך או שהזיק לך?

“אם להגיד את האמת זה פחות מעניין אותי. אני יודעת מה אני שווה ואני לא צריכה שידברו עליי בשביל לדעת את זה. זה שהתחילו לדבר עליי בקיץ הזה זה נחמד וזה משמח, אבל אני נשארת צנועה, לא מעניין אותי להיות מעל או מתחת לרדאר״.

המעבר למכללות היה משהו טבעי בשבילך?

״בגלל שהייתי בתיכון אמריקאי אז הייתי על המסלול הזה של קולג׳, עברתי את התהליך של האמריקאיות עוברות, כי לזה התכוונתי כבר בתיכון״.

גל רביב (פיב"א)

מה היה המשחק או הטורניר ששינה את התפיסה שלך לגבי היכולת ובו הבנת שאת באמת טובה במה שאת עושה?

"כשהגעתי לארצות הברית היה לי מאוד קשה, כשהבנתי שאני יכולה להשתלב עם האמריקאיות שהן הרבה יותר חזקות ומהירות אז הבנתי שאני ברמה שלהן. זה היה גם השלב שהבנתי שאני מאוד תחרותית ולקחתי שם אליפות והייתי שחקנים משמעותית אז הבנתי שאני שווה בין שווים".

את באה מבית של כדורסל, כמה זה היה חלק ממך בתור ילדה והשפיע עלייך?

"שני ההורים שלי מאוד מעורבים היום, כמה זה השפיע? לאנשים תמיד יהיה מה להגיד, גם ההורים שלי שנותנים לי מלא הערות על כדורסל, אני כמובן מקשיבה ומנסה להיות טובה יותר. ההורים רואים את המשחק מזווית אחרת ואני תמיד שמחה לשמוע מה יש להם להגיד, היום יש לי כבר מאמנים איתי בדרך שאני סומכת עליהם ועוד אנשי מקצוע".

מי המודל לחיקוי שלך בכדורסל?

”קלסי פלאם מהספארק ב-wnba, היא קטנה בגודל ושמאלית וקולעת לא רע, יש לנו נתונים פיזיים שהם דיי דומים, שתינו לבנות ונמוכות יחסית, אני אוהבת את הסגנון משחק שלה".

"לאנשים תמיד יהיה מה להגיד". גל רביב (פיב"א)

אומרים שמאז לירון כהן לא היה כישרון כמוך בכדורסל הנשים, מה זה עושה לך שאומרים את זה עליך?

"זאת מחמאה גדולה, לירון כהן היא ה-GOAT של הכדורסל נשים פה. אני חייבת להגיד שזה מחמיא מאוד אבל אני מתעסקת בלהמשיך להתקדם ולהשתפר, יש לי עוד עבודה קשה להגיע לאן שאני רוצה להגיע".

מה היה השיקול במעבר למכללת מיאמי?

"איך שהגעתי לביקור זה הרגיש לי בית. המאמנים נורא הרגישו לי בית והבנות קיבלו אותי יפה. הם סיפרו לי מה יהיה התפקיד שלי בקבוצה וזה משהו שאהבתי וזה הניע אותי להגיע לשם".

את ונועם דוברת הולכים לשחק באותה המכללה, דיברתם אחרי שהוא חתם שם?

"עוד לא יצא לנו לדבר, אבל אני בטוחה שייצא, זה משהו מיוחד שלא רואים בכל יום ששני ישראלים ישחקו באותה המכללה ביחד אז זה נחמד לעשות את זה עם נועם".

נועם דוברת (חגי מיכאלי)

כמה השיקול הכלכלי היה חלק במעבר שלך לשם?

"בכלל לא האמת. בעיני הכסף שמגיע הוא בצד, זה בונוס זה נחמד, אבל זה לא מה שישפיע עליי כרגע לאן אני הולכת, אני בשלב של לבנות את הקריירה שלי. עוד לא התחלתי לשחק כדורסל מקצועי בעיני".

מה המטרות שלך במעבר הזה ברמת המה את רוצה לשפר במשחק שלך העונה?

"אני רוצה להמשיך להביא את אותו הדבר מהעונה הקודמת, הובלתי קבוצה בצורה טובה ואני רוצה שזה יישאר, ואני רוצה להרים את האחוזים שלי מכל מקום במגרש".

מה אנשים מופתעים לגלות עלייך כשמכירים אותך מקרוב?

"אני מבחוץ נראית שקטה, אבל אני נורא היפר, אני זזה כל הזמן, אני בן אדם שמח שכל הזמן צריכה להיות בעשייה. קשה לי מאוד לנוח".

מה עושה לך טוב מחוץ לכדורסל?

״המשפחה שלי, הם התמיכה שלי, המעגל הקרוב שלי, לא הייתי מגיעה לאן שהגעתי בלעדיהם, עם המעברים וכל מה שקרה לי עד עכשיו בקריירה״.

איפה את רואה את עצמך בעוד שנתיים מהיום? מה המטרה?

"עדיין במכללות, אני רוצה להגיע לתואר שם, לזכות באליפות. השאיפה היא wnba, חד משמעית. אני אומרת את זה שוב, לא סתם שחקנית שם, שחקנית מובילה, שמשחקת שם במשחקי האולסטאר".

מכוונת לאולסטאר. גל רביב (FIBA)

איך את מסכמת את החוויה עם העתודה?

"חוויה מטורפת, עשינו היסטוריה וזה תמיד כיף, אני מרגישה שהצלחנו להביא שמחה וגאווה לאנשים, ייצגנו את המדינה ואם הצלחנו לשמח במדינה ולהתגאות אז זה עשה טוב על הלב”.

לא נבחרת לחמישיית הטורניר באליפות אירופה למרות שנתת טורניר מדהים, עם יד על הלב, התאכזבת?

״אני אשקר אם אני אגיד שלא התאכזבתי שלא בחרו בי לחמישיית הטורניר ורואים את זה במספרים, אבל זה לא מה שיגיד לי אם עשיתי טורניר טוב או לא, הגענו למקום טוב ועשינו היסטוריה זה מה שחשוב. כן היה מבאס לא לקבל את חמישיית הטורניר, אבל זה לא אומר כלום בעיניי״.