יום חמישי, 14.08.2025 שעה 18:47
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
זר חדש: מרקוס וויליאמס מצטרף למכבי ראשל"צ

הגארד האמריקאי (23, 1.88 מ') מגיע ממכללת סן פרנסיסקו, במדיה נבחר לפרשמן השנה בעונתו הראשונה, ויחבור לקבוצה של שרון דרוקר: "זה השחקן שחיפשנו"

|
מרקוס וויליאמס במדי סן פרנסיסקו דונס (IMAGO)
מרקוס וויליאמס במדי סן פרנסיסקו דונס (IMAGO)

מכבי ראשון לציון הודיעה על החתמתו של הגארד מרקוס וויליאמס (1.88 מ’, 23) בוגר הקבוצה מכללת סן פרנסיסקו המשחקת בדיוויזן 1. בעונתו הראשונה נבחר לפרשמן השנה, ובעונת 2023/24 נבחר לחמישייה הראשונה בקונפרנס. כמו כן, נכנס לעשרת הראשונים בהיסטוריה של האוניברסיטה באסיסטים וחטיפות. 

בעונה החולפת נבחר שוב לחמישייה הראשונה בקונפרנס עם ממוצעים של 15.2 נקודות למשחק (41.4 אחוז לשלוש), 3.6 ריבאונדים, 4.2 אסיסטים ו-1.4 חטיפות למשחק.

שרון דרוקר, מאמן הקבוצה אמר על השחקן החדש: ״מרקוס הוא השחקן שחיפשנו, עם פרופיל שמתאים לצרכים המקצועיים של הקבוצה ופוטנציאל משמעותי להצלחה בכדורסל האירופי. נעשה כל שנדרש כדי שיתחבר במהירות לסגל ויביא את האנרגיות והאיכויות שלו, כשחקן וכאדם, להצלחת הקבוצה״.

מרקוס וויליאמס בזריקה (IMAGO)מרקוס וויליאמס בזריקה (IMAGO)

וויליאמס מצטרף  לזרים שהמשיכו מהעונה שעברה קווה גרנט ודי ג'יי ברנס, בנוסף לאמין סטיבנס שחתם גם הוא אחרי ששיחק בעונה החולפת בעירוני מכבי רמת גן. בנוסף, הקבוצה החתימה בקיץ הנוכחי את גולן גוט וג'יי ג'יי קפלן.

