חיפה עם שלושה בלמים, חזיזה וגולדברג ב-11

אחרי הניצחון 0:1 במשחק הראשון בפולין בשבוע שעבר, מכבי חיפה תנסה להמשיך את המשימה הערב (חמישי, 21:00) ולהפעיל לשלב הפלייאוף של מוקדמות הקונפרנס ליג על חשבון ראקוב הפולנית.

הרכב מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, שון גולדברג, פייר קורנו, גוני נאור, איתן אזולאי, דולב חזיזה, טריבנטה סטיוארט וג’ורג’ה יובאנוביץ’.

כזכור, העניינים בין הקבוצות התחממו כבר אתמול, לאחר העימות שנרשם בין השחקנים על כר הדשא בדברצן בעקבות כניסתה של הקבוצה הפולנית לכר הדשא עוד לפני שהירוקים הספיקו לסיים את האימון שלהם, מה שהוביל לתלונות הדדיות בין הצדדים לאופ”א, ולנזיפה של משקיף המשחק בקבוצה הפולנית.

מי שחוזר לסגל של הירוקים הוא מתיאס נהואל, שסיים לרצות עונש הרחקה של שלושה משחקים מקבוצתו הקודמת שלאסק ורוצלאב, ואמור לקבל דקות ראשונות במדי מכבי חיפה באירופה.