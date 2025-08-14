מ.כ אור עקיבא וערן לוי ישחקו בליגה ב’

חדשות מרעישות רגע לפני כניסתו של סוף השבוע. ההתאחדות לכדורגל הודיעה למ.כ. אור עקיבא, איחוד צעירי אבו גוש, מכבי באר שבע, בני ג’לג’וליה, אחווה כפר מנדא והפועל בני עין מאהל שמעפילות הן לליגה ב’, נוכח פירוקים אלה ואחרים.

בעונה החולפת, ערן לוי, הקשר בן ה-40, שבאחרונה הודיע כי גם העונה ישחק כדורגל, יחד עם מ.כ. אור עקיבא, הגיע עד לשלב פלייאוף העלייה, שם הפסיד ונשאר עם קבוצתו בליגה ג’, אלא שעתה, יחד עם חמש קבוצות נוספות, הוא וחבריו מקבלים בשורה משמחת זו.

כל שש הקבוצות יצטרכו עתה להתחזק עוד יותר מכפי שעבדו עד כה, הרי שפערי הרמות בין ליגה ב’ לליגה ג’ ברורים לכל. בעבור ערן לוי תהיה זו הפעם השנייה שמצטרף הוא לקבוצה מליגה ב’, הרי שבעברו עשה זאת עם מ.ס קריית ים, בעונת עלייתם ההיסטורית לליגה א’ (2022/23).