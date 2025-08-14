יום חמישי, 14.08.2025 שעה 17:04
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

מ.כ אור עקיבא וערן לוי ישחקו בליגה ב’

חדשות טובות לקשר בן ה-40 עם הרגל השמאלית האימתנית ולקבוצה שחולמת בגדול. נוכח פירוקים, ההתאחדות הודיעה ללא פחות משש קבוצות על העפלת ליגה

|
ערן לוי (מ.כ אור עקיבא)
ערן לוי (מ.כ אור עקיבא)

חדשות מרעישות רגע לפני כניסתו של סוף השבוע. ההתאחדות לכדורגל הודיעה למ.כ. אור עקיבא, איחוד צעירי אבו גוש, מכבי באר שבע, בני ג’לג’וליה, אחווה כפר מנדא והפועל בני עין מאהל שמעפילות הן לליגה ב’, נוכח פירוקים אלה ואחרים.

בעונה החולפת, ערן לוי, הקשר בן ה-40, שבאחרונה הודיע כי גם העונה ישחק כדורגל, יחד עם מ.כ. אור עקיבא, הגיע עד לשלב פלייאוף העלייה, שם הפסיד ונשאר עם קבוצתו בליגה ג’, אלא שעתה, יחד עם חמש קבוצות נוספות, הוא וחבריו מקבלים בשורה משמחת זו.

כל שש הקבוצות יצטרכו עתה להתחזק עוד יותר מכפי שעבדו עד כה, הרי שפערי הרמות בין ליגה ב’ לליגה ג’ ברורים לכל. בעבור ערן לוי תהיה זו הפעם השנייה שמצטרף הוא לקבוצה מליגה ב’, הרי שבעברו עשה זאת עם מ.ס קריית ים, בעונת עלייתם ההיסטורית לליגה א’ (2022/23).

/* LAST / NEXT ROUNDs */