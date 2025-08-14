"ריאל מדריד עוקבת אחרי קשר מקריסטל פאלאס"

ריאל מדריד ממשיכה לעקוב מקרוב אחרי אדם וורטון, הקשר הצעיר של קריסטל פאלאס, כשההתעניינות בו במועדון הספרדי הופכת לממוקדת יותר עם פתיחת עונת 2025/26, כך לפי דיווח ב’דיילי מייל’.

הקשר האנגלי בן ה-21 הרשים שוב בסוף השבוע האחרון במגן הקהילה מול ליברפול, כאשר בישל את שער השוויון של פאלאס והציג יכולת שקטה ובטוחה מול קבוצה מהטופ העולמי.

לפי הפרסומים באנגליה, סקאוטים של ריאל מדריד היו ביציעים בסלהרסט פארק באופן קבוע בחודשים האחרונים, כחלק ממעקב מתמשך אחר התפתחותו. העניין של ריאל בוורטון אינו חדש, אך נדמה כי כעת הוא מתעצם.

אדם וורטון (IMAGO)

הבלאנקוס רואים בו שחקן שמתאים לפרופיל של הקשרים הצעירים אותם צירפו בשנים האחרונות, עם פוטנציאל להפוך לשחקן הרכב קבוע בשנים הבאות. במועדון הספרדי מודעים לכך שגם ליברפול, מנצ'סטר יונייטד ומנצ'סטר סיטי נמצאות במרוץ לצירופו, מה שעשוי להוביל למאבק העברות קיץ חם במיוחד.

וורטון, שהגיע לפאלאס בינואר 2024 מבלקבורן, כבר זכה לשבחים נרחבים על יכולתו לשלוט בקצב המשחק, מסירותיו המדויקות והבגרות שמציג על המגרש. בריאל מדריד מעריכים כי שילובו לצד כוכבי הקישור הצעירים, כמו ג’וד בלינגהאם ואורליאן טשואמני, עשוי לחזק עוד יותר את שליטת הקבוצה במרכז השדה בשנים הקרובות.