יום חמישי, 14.08.2025 שעה 19:18
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

"ריאל מדריד עוקבת אחרי קשר מקריסטל פאלאס"

ב'דיילי מייל' טוענים שהבלאנקוס הגבירו בחודשים האחרונים את העניין בקשר אדם וורטון, שהצטיין במגן הקהילה מול ליברפול, ועקבו אחרי התפתחותו מקרוב

|
אדם וורטון (IMAGO)
אדם וורטון (IMAGO)

ריאל מדריד ממשיכה לעקוב מקרוב אחרי אדם וורטון, הקשר הצעיר של קריסטל פאלאס, כשההתעניינות בו במועדון הספרדי הופכת לממוקדת יותר עם פתיחת עונת 2025/26, כך לפי דיווח ב’דיילי מייל’.

הקשר האנגלי בן ה-21 הרשים שוב בסוף השבוע האחרון במגן הקהילה מול ליברפול, כאשר בישל את שער השוויון של פאלאס והציג יכולת שקטה ובטוחה מול קבוצה מהטופ העולמי.

לפי הפרסומים באנגליה, סקאוטים של ריאל מדריד היו ביציעים בסלהרסט פארק באופן קבוע בחודשים האחרונים, כחלק ממעקב מתמשך אחר התפתחותו. העניין של ריאל בוורטון אינו חדש, אך נדמה כי כעת הוא מתעצם.

אדם וורטון (IMAGO)אדם וורטון (IMAGO)

הבלאנקוס רואים בו שחקן שמתאים לפרופיל של הקשרים הצעירים אותם צירפו בשנים האחרונות, עם פוטנציאל להפוך לשחקן הרכב קבוע בשנים הבאות. במועדון הספרדי מודעים לכך שגם ליברפול, מנצ'סטר יונייטד ומנצ'סטר סיטי נמצאות במרוץ לצירופו, מה שעשוי להוביל למאבק העברות קיץ חם במיוחד.

וורטון, שהגיע לפאלאס בינואר 2024 מבלקבורן, כבר זכה לשבחים נרחבים על יכולתו לשלוט בקצב המשחק, מסירותיו המדויקות והבגרות שמציג על המגרש. בריאל מדריד מעריכים כי שילובו לצד כוכבי הקישור הצעירים, כמו ג’וד בלינגהאם ואורליאן טשואמני, עשוי לחזק עוד יותר את שליטת הקבוצה במרכז השדה בשנים הקרובות.

