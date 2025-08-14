יום חמישי, 14.08.2025 שעה 16:58
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
00-00ישראל1
00-00יוון2
00-00פורטוגל3
00-00לטביה4
00-00ליטא5
00-00אסטוניה6
00-00סרביה7
00-00פינלנד8
00-00טורקיה9
00-00שבדיה10
00-00אנגליה11
00-00מונטנגרו12
00-00גאורגיה13
00-00איסלנד14
00-00בלגיה15
00-00איטליה 16
00-00פולין17
00-00סלובניה18
00-00קפריסין19
00-00בוסניה20
00-00גרמניה21
00-00צ'כיה22
00-00ספרד 23
00-00צרפת24

כ-900 כרטיסים נמכרו לקהל הישראלי ליורובאסקט

הקהל הישראלי בטירוף לקראת טורניר אליפות אירופה שייפתח בעוד שבועיים, כאשר הצפי הוא שיהיו מאות ישראלים ביציעים, גם כאלו שמתגוררים באירופה

|
דני אבדיה (חגי מיכאלי)
דני אבדיה (חגי מיכאלי)

נבחרת ישראל נמצאת בשיא הכנותיה לקראת טורניר היורובאסקט, כאשר היא תפתח אותו בפולין בעוד שבועיים בדיוק במשחק מול איסלנד.

על פי הנתונים הרשמיים, הקהל הישראלי רכש 800 כרטיסים לכל חמשת המשחקים, כאשר חברת איסתא תוציא לחלק השני של האליפות מטוס מלא אוהדים מהארץ. הצפי הוא שיהיו עוד כמה מאות אוהדים נוספים בכל משחק אשר רכשו כרטיסים באופן עצמאי וכן ישראלים המתגוררים באירופה שיבואו לתמוך בנבחרת.

חברת איסתא מילאה מטוס מלא אוהדים ישראלים שילוו את הנבחרת באליפות. הציפייה היא שיהיו כמה מאות אוהדים ישראלים בכל משחק של הנבחרת, וביניהם אנשים פרטיים שרכשו כרטיסים באופן עצמאי וכן ישראלים המתגוררים באירופה שיבואו לתמוך בנבחרת.

מחר (שישי) תצא הנבחרת למשחק ההכנה האחרון שלה כשתפגוש את מונטנגרו ביום ראשון.

