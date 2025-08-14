יום חמישי, 14.08.2025 שעה 16:56
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

מסטנטואונו הוצג: "בשבילי, מסי הגדול מכולם"

הכישרון בן ה-18 שהגיע מריבר הוצג רשמית בריאל מדריד עם המספר 30 על חולצתו: "הייתה לי שיחה עם לואיס אנריקה ופ.ס.ז', אבל ריאל הגדולה בעולם"

|
פרנקו מסטנטואונו (רויטרס)
פרנקו מסטנטואונו (רויטרס)

פרנקו מסטנטואונו, אחד הכישרונות הבולטים בכדורגל הארגנטינאי, הוצג היום (חמישי) רשמית כשחקן ריאל מדריד, לאחר שהגיע מריבר פלייט תמורת 45 מיליון אירו. במסיבת עיתונאים חגיגית לצד פלורנטינו פרס ואמיליו בוטרגניו, שחקן הכנף בן ה-18 סיפר על ההתרגשות, השאיפות וההחלטה לבחור במועדון מבירת ספרד.

"היום הזה מיוחד עבורי, להצטרף למועדון הגדול בעולם. זה חלום של ילדות, משהו ייחודי, ואני מקווה להשאיר את חותמי", אמר. "הרגשתי אנרגיות אדירות מהרגע שהגעתי. המטרה שלי היא שהאוהדים יהיו גאים בי".

מסטנטואונו חשף כי ביקש ללבוש את החולצה מספר 30, אותה לבש גם בריבר פלייט: "זה מספר מיוחד בשבילי, לשמחתי הם אישרו".

על תפקידו במגרש אמר: "אני רגיל לשחק בצד ימין, להיכנס לאמצע עם רגל שמאל, אבל אעזור בכל עמדה שהמאמן יחליט. אני כאן בשביל הקבוצה".

"מסי הוא הגדול, אבל מדריד היא מספר 1"

הארגנטינאי הצעיר לא הסתיר את ההערצה לליאו מסי: "בשבילי, מסי הוא הגדול בעולם, אני ארגנטינאי, זה ברור. אבל מדריד היא המועדון הגדול בעולם, וזה הכבוד הכי גדול לשחק כאן".

הוא הוסיף: "היה לי חלום לשחק בריבר והשגתי אותו, ועכשיו אני כאן, כמו די סטפאנו בזמנו. לא ראיתי אותו משחק, אבל אני יודע מה הוא תרם. אני רוצה להמשיך את ההיסטוריה הזו".

על הדרך למדריד – ופספוס פ.ס.ז'

מסטנטואונו אישר כי פ.ס.ז' ניסתה לצרפו: "דיברתי עם לואיס אנריקה והייתה שיחה טובה, אבל בחרתי במדריד".

גם צ'אבי אלונסו היה חלק בהחלטה: "השיחה איתו נתנה לי ביטחון עצום, זה היה חשוב עבורי".

על הסתגלות לליגה הספרדית: "הקצב כאן גבוה יותר, ויש הרבה כדורגל טכני והחזקת כדור וזה מתאים לי. אני מקווה להסתגל במהירות. הימים שלא יכולתי להתאמן עם הקבוצה היו מלאי ציפייה, אבל סוף סוף אני כאן".

