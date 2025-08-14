המחווה המדהימה של צ'לסי למשפחתו של ז'וטה

צ'לסי תשתמש בחלק מהבונוסים שהוענקו לשחקניה בעקבות זכייתה בגביע העולם למועדונים, כדי לתרום תרומה כספית למשפחתם של דיוגו ז'וטה ואחיו אנדרה סילבה. המועדון ממערב לונדון זכה ביולי האחרון באליפות המפעל במתכונתו החדשה של פיפ"א, לאחר שניצח 0:3 את פאריס סן ז'רמן בגמר שנערך באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי. הזכייה הכניסה למועדון הכנסות מוערכות של כ-114.6 מיליון דולר (84.4 מיליון ליש"ט).

בצ'לסי הקצו סכום של 15.5 מיליון דולר (11.4 מיליון ליש"ט) שיחולק באופן שווה בין השחקנים שייצגו את הקבוצה של אנצו מארסקה בטורניר, כאשר בהחלטה משותפת של המועדון והשחקנים נקבע כי תועבר תרומה בגובה זהה למשפחתו של ז'וטה. שווי כל חלק עומד על יותר מ-500 אלף דולר לפני המרות מטבע, לצד עלויות נוספות כגון מסים, ביטוח לאומי ועלויות מעסיק.

דיוגו ז'וטה, חלוצה של ליברפול, ואחיו אנדרה סילבה, שחקן קבוצת פנאפייל הפורטוגלית, נהרגו ב-3 ביולי בתאונת דרכים במחוז סמורה שבספרד, עשרה ימים בלבד לפני ניצחון צ'לסי בגמר גביע העולם למועדונים.

זירת התאונה, דיוגו ז'וטה (IMAGO)

בליברפול כבר חשפו תכניות להקמת פסל הנצחה באצטדיון אנפילד, שישמש מוקד להנצחה קבועה של ז'וטה, שכבש 65 שערים ב-182 הופעותיו במועדון. שחקני הקבוצה יענדו בעונת 2025/26 את סמל "Forever 20" על חולצות המשחק ומעילי האצטדיון, וקרן LFC, הזרוע החברתית של המועדון, תקים תכנית כדורגל קהילתית על שמו של החלוץ הפורטוגלי.

בנוסף, במשחק הביתי הראשון של הקבוצה בפרמייר ליג העונה, מול בורנמות' ביום שישי באנפילד, יוצגו פסיפס אוהדים מיוחד ודקת דומייה. בחודש שעבר הודיעה ליברפול כי היא פורשת לצמיתות את החולצה מספר 20 בכל קבוצות המועדון, לזכרו של ז'וטה שהצטרף למועדון מוולבס ב-2020.