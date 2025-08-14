יום חמישי, 14.08.2025 שעה 16:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

בסול: מאמין שנחתים בקרוב עוד חלוץ ושחקן כנף

הבעלים של בני ריינה בראיון לתוכנית "שיחת היום" בערוץ ONE: "מימר ודראפיץ'? אנשים מאוד שונים". וגם: התביעה שהגיש המאמן לשעבר והשלט של אופ"א

|
סעיד בסול (רדאד ג'בארה)
סעיד בסול (רדאד ג'בארה)

בני ריינה עברה שינוי מהותי בקיץ הנוכחי. אחרי שלוש עונות, שרון מימר עזב את הקבוצה ובמקומו מונה סלובודאן דראפיץ’, כאשר גם מספר שחקני מפתח עזבו את המועדון ובמקומם הגיעו שחקנים חדשים. הבעלים של המועדון, סעיד בסול, דיבר על הכל בראיון לתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE. 

עשיתם מהפכה רצינית בקבוצה, גם בסגל וגם בצוות האימון. איך אתה מרגיש עם הקבוצה?
”זה לא עובד לפי הרגשה, אלא רק לפי תוצאות. עזבו אותנו הרבה שחקנים, גם ישראלים וגם זרים. הבאנו בהרבה שחקנים חדשים. נקווה שבחרנו טוב”.

איך אתה עם המאמן החדש שלך, סלובודאן דראפיץ’, בהשוואה לעבודה עם שרון מימר?
”הם שני אנשים מאוד שונים. אני מכבד את כולם ומנסה לעבוד עם כל אחד כדי להפיק את הטוב ביותר עבור ריינה”.

אומרים שסלובו נעלם הרבה פעמים ולא עונה.
”עם הכל מסתדרים. הוא עובד קשה ואני יודע איפה למצוא אותו כשיש דברים דחופים. הוא בחור רציני ואנחנו עובדים ביחד. הוא מתרכז בלאמן ובתוכן שעובר ומצפה מכל מי שמסביב לעבוד בדברים האחרים ואנחנו מנסים לעשות את זה. הבאנו סקאוט גם לבוגרים וגם למחלקת הנוער, שתפקידו יהיה לזהות ולראות איזה שחקנים יוכלו לסייע לנו, ואנחנו ביחד מנסים להביא את הטובים ביותר בשבילנו. 

אנטוניו ספר וסלובודאן דראפיץאנטוניו ספר וסלובודאן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)

מה התקציב שלכם בעונה הבאה?
”כרגע 20 מיליון ש”ח, אולי נעלה ל-21 מיליון”.

ואיך הסגל?
”החתמנו את עמנואל בנדה, מאמין שנחתים בקרוב עוד חלוץ ועוד שחקן כנף”.

איזה חלוץ? קייס גאנם?
”אולי. אולי הוא ואולי אחר”.

מה דעתך על השלט שאופ”א פרסמה אתמול במשחק?
”לא ראיתי ואני לא רואה ואין לי זמן לראות טלוויזיה ואין לי מה להתייחס למשהו שלא ראיתי”.

אתה עונה בצורה דיפלומטית.
”תקרא לזה דיפלומטית, אני לא מגיב למה שאני לא רואה”.

פרסמו שלט שצריך להפסיק להרוג ילדים.
”מדינת ישראל לא צריכה לרצות את כולם. לכל אחד יש דעה”.

אתה חלק מהכדורגל הישראלי, מה אתה חושב על זה?
”זאת תהיה מכה קשה לכדורגל הישראלי אם נוחרם מאירופה. יש לנו אנשים טובים בהתאחדות שעובדים קשה ואני מאמין שהם עובדים כדי להפוך את הכיוון של השולחן”.

מה קורה מול שרון מימר?
”רק אתמול קיבלנו את התביעה של שרון מימר, נעבור על זה, נבין, ונגיב לפי זה”.

שרון מימר (עמרי שטיין)שרון מימר (עמרי שטיין)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */