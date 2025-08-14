יום חמישי, 14.08.2025 שעה 14:20
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

אצן ישראלי ביצע תנועת שיסוף ועורר סערה גדולה

עידו פרץ ביצע את התנועה באליפות אירופה U20 באתלטיקה, מה שגרר ביקורת נגד הספורט הישראלי. באיגוד הבהירו: "הובהר לו כי התנהגות זו לא מקובלת"

תנועת השיסוף של עידו פרץ (צילום מסך)
תנועת השיסוף של עידו פרץ (צילום מסך)

סערה באתלטיקה העולמית בעקבות תנועת שיסוף שביצע נציג ישראלי בתחרות בינלאומית. בשבוע שעבר, האצן עידו פרץ הופיע באליפות אירופה עד גיל 20 באתלטיקה בפינלנד וביצע את התנועה, מה שגרר לגל ביקורות נגד הספורט הישראלי.

בימים מתוחים שכאלה בעקבות המלחמה ברצועת עזה, כל תנועה או חגיגה עלולה להתפרש כמתריסה. עידו פרץ, שעלה להופיע בריצת השליחים במדי נבחרת ישראל ב-4X100, הביט למצלמה וביצע תנועת שיסוף גרון לכאורה כאשר אחז במקל. הוא התכוון למשהו אחד, אך העולם ראה בזה משהו אחר.

הקטע בו פרץ ביצע את האקט הפך לוויראלי ברשתות החברתיות וגרר גל של ביקורת נגד הספורט הישראלי. בעולם היו מי שניסו לשייך את זה לכאורה למלחמה בעזה ומתחו ביקורת על נבחרת ישראל שהשתתפה בתחרות.

באיגוד האתלטיקה הבהירו: ״מיד לאחר ריצת השליחים, התנהלה שיחה בין ראש המשלחת, איתי מגידי, לבין עידו פרץ, ובה הובהר לאתלט כי התנהגות זו לא מקובלת ולא מתאימה בשום צורה ואופן. בשיחה הסביר פרץ כי לא הייתה לו כל כוונה למה ששויך או הובן מהתנועה אלא בהיבט הספורטיבי של ׳להרוג את המסלול׳ והביע צער עמוק ממי שנפגע מהפרשנות שהוסקה מהתנועה”.

בנוסף נמסר כי ״איגוד האתלטיקה תמיד יגנה ומגנה בתוקף אלימות באשר היא ומצפה מכל אתלט ואתלטית שמייצגים את ישראל להתנהג בצורה הולמת ומכובדת. בתחילת השבוע תתקיים שיחת בירור ומשמעת בין מנכ״ל האיגוד, חנוך חי כהן, והספורטאי״.

